聖誕送禮選它最強！　氣氛爆棚的「水晶球」正搶手

▲聖誕節瘋交換禮物，想好要送什麼了嗎？還沒的話也沒關係！一起來瞧瞧最近正夯的禮物選擇，就是聖誕氣氛爆棚的水晶球。（採訪撰稿╱記者陳珊珊；攝影剪輯╱記者吳杰澄）

記者陳珊珊／採訪報導

聖誕節快要到了！你想好要送朋友什麼禮物，或是準備好交換禮物了嗎？如果你還沒有想好的話，跟著記者的腳步一起去瞧瞧！聖誕老人乘著雪橇和可愛的馴鹿們，在雪花紛飛中送來禮物與幸福，一顆顆繽紛閃耀的水晶球，讓人看得目不轉睛。

▲聖誕老人乘著雪橇送來禮物，浪漫指數百分百，此為最暢銷款「幸福的雪白聖誕水晶球音樂盒」。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

▲平安夜的祝福水晶球音樂盒，鏤空底座下有滿載禮物的小火車超驚喜。

讚爾藝術CEO Michelle分享，「水晶球剛問世的時候都是木頭底座的，所以我們做了復刻經典款，仿木紋底座的水晶球，再來是我們最暢銷的幸福的雪白聖誕水晶球，它底座有小火車跟聖誕老人，會各自往不同方向旋轉，還有最豪華款的平安夜水晶球，鏤空底座下面有滿載禮物的小火車，會穿梭在底座旋轉，相當豐富」。

▲讚爾藝術CEO Michelle。

▲經典款仿木紋底座的聖誕雪中奇緣水晶球音樂盒，受到不少粉絲喜愛。

Michelle開心補充說明，「我們今年聖誕節，還特別設計了迷你的水晶球要跟大家分享，是只送不賣的可愛迷你水晶球，不少客人都跟我們回饋很可愛、很喜歡」。聖誕款水晶球大受喜愛，還有經典旋轉木馬樣式，各個精緻夢幻到眼神一秒都不想離開它，其中孔雀藍綠顏色，更是MV導演指定款，另外還有特別設計，水晶球亮點多、超吸睛！

▲讚爾藝術在今年聖誕節特別設計只送不賣的迷你水晶球，要與大家分享。

▲旋轉木馬水晶球深受喜愛，其中左邊的孔雀藍綠款式，更是MV導演指定款。

《蛻變》產品企劃留蘋君分享產品設計師徐長澍的創作理念，「我們可以從水晶球內看到金魚優游自在的模樣，當牠穿越三角環之後，牠就蛻變成一朵燦爛的花，喻意著牠不受拘束。當我們人們熱衷在自己所愛的事物上時，我們都不會被拘束住」。

▲亮點水晶球《蛻變》。

▲亮點水晶球《探險家》。

《探險家》產品設計師陳聿甯分享創作理念，「我們想要創造一個比較中性、跳脫框架的設計，所以就產生探險家的初步想法，加上最近是進入太空元年，所以我們就沿用這概念去做產品的構想，希望大家會喜歡」。

Michelle提到，「我們的水晶球樣式非常多元，今年更首度跟手遊陰陽師跨界合作，推出兩款經典重現手遊場景的水晶球，另外我們也長期跟三麗鷗合作8年了，三麗鷗系列有Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、蛋黃哥等等，都深受大人小孩喜歡」。

▲讚爾藝術首度跟手遊陰陽師跨界合作，推出兩款經典重現手遊場景的水晶球。

▲讚爾藝術與伊甸基金會合作的「河馬樂樂夢舞台」水晶球，民眾只要認購一顆水晶球，讚爾藝術會將全數收入捐贈給伊甸基金會，希望可以把愛帶到每一個角落。

每一顆漂亮又獨特的水晶球，都來自產品設計師的用心，讚爾藝術也秉持初衷，將藝術帶進生活，希望透過水晶球乘載著愛與夢想，帶給每個人滿滿幸福。Michelle分享，「讚爾藝術做愛心從來不落人後，我們每年都有大大小小的活動，今年是配合伊甸基金會，推出『河馬樂樂夢舞台』水晶球，邀請大家認購一隻小河馬，讚爾藝術會把全數收入捐贈給伊甸基金會，希望可以把愛帶到每一個角落」。

▲▼讚爾藝術的水晶球種類多元豐富，成為聖誕節送禮的好選擇。

Michelle介紹，「我們目前的販售是以官網為主，不過考量到許多朋友希望能夠實際看到、觸摸到這些水晶球，所以我們跟未來市有合作一個實驗性質的小店舖，歡迎大家來這裡體驗聖誕氣氛」。 今年聖誕節，還沒有想好要送什麼禮物嗎？最具聖誕氣氛的水晶球成了不少人的最佳選擇！

讚爾藝術官網 : https://lihi1.com/I9WxC

JARLL 讚爾藝術粉絲團 : https://lihi1.com/ur7ub

聖誕慶典－滿額送讚爾迷你水晶球，還可週週抽夏慕尼雙人餐券：https://lihi1.com/qhtOt