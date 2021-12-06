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韓劇始祖女主角過20年完全沒變！全智賢、李英愛的凍齡秘訣公開

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▲韓劇女主角。（圖／女子學）

▲韓劇始祖女主角。（圖／《我的野蠻女友》劇照、《大長今》劇照、《冬季戀歌》劇照）

文／女子學

是否想像過自己「年過 40」會是什麼樣子呢？隨著人生經驗累積，我們希望自己在工作、資歷上有著豐厚精彩的痕跡，但卻不希望那些痕跡出現在我們的外貌上，因此想方設法地找尋適合自己的保養方式，來維持青春美貌。

而講到40、50 歲依然有著超強的童顏肌膚，就讓編輯想到這幾位當年第一波韓流時的當紅花旦，2000 年初期韓國女性偶像在台灣還不那麼出名，但戲劇電影《大長今》、《冬季戀歌》、《我的野蠻女友》等，早已擄獲大批台灣戲迷，時至今日當初那些青春可愛的女主角們蛻變出更深層的自信美，歲月在她們的演技上刻劃出多彩的變化，在她們的肌膚上卻彷彿時光倒流般留下水嫩光澤。

1.全智賢 （40 歲）
#凍齡關鍵：水、充足的睡眠與運動

▲韓劇女主角。（圖／女子學）

▲全智賢肌膚與身材幾乎未變。（圖／《我的野蠻女友》劇照、《屍戰朝鮮：雅信傳》劇照）

從那個鞋子要交換穿的野蠻女友到《屍戰朝鮮：雅信傳》用眼神說故事的女戰士，20 個年頭過去全智賢除了戲路更廣，也歷經人生結婚生子的過程，但肌膚與身材幾乎未變，甚至更加結實有型。

▲韓劇女主角。（圖／女子學）

▲全智賢保養秘訣是水、良好的睡眠以及運動。（圖／IG@junjihyun_81）

在一次公開活動中主持人曾問起全智賢的管理祕訣，她表示，除了遵循健康的生活方式，更重要的是自信感。另外，也說到皮膚管理的重點在於基本功：「水、良好的睡眠以及運動」， 她會在一整天平均地喝進充分的常溫或冷水；睡前進行半身浴、簡單的伸展運動及冥想，讓睡眠的品質更好。

2.崔志宇 （46 歲）
#凍齡關鍵：清州 SPA

▲韓劇女主角。（圖／女子學）

▲崔志宇依然維持著白皙緊緻的肌膚。（圖／《冬季戀歌》劇照、IG@choijivvoo）

46 歲的她在 2020 年喜獲一女，並在 5 個月後快速地復出螢光幕前。出道近 30 年有著催淚天后之稱的她，即便哭戲眾多，也依然維持著白皙緊緻的肌膚且深受各大保養品牌青睞。

▲韓劇女主角。（圖／女子學）

▲崔志宇有時候會將清州酒加入浴缸水中，像SPA 一樣進行紓壓及肌膚管理。（圖／IG@choijivvoo）

曾有位化妝師好友在節目中表示，「以前去崔志宇家玩，發現浴室裡有一大瓶的清州酒，問了才發現，她有時候會將半瓶的清州酒加入浴缸水中，像是 SPA 一樣進行紓壓及肌膚管理。」且據說，清州酒不僅有美膚的作用更對於腸胃及便秘等身體健康有益。

3.李英愛 （50 歲）
#凍齡關鍵：維持身體良好的血液循環

▲韓劇女主角。（圖／女子學）

▲李英愛有「氧氣美女」之稱。（圖／《大長今》劇照、IG@leeyoungae_official）

有著韓國「氧氣美女」之稱的李英愛，從出道以來就以天然的美貌氣質及實力演技深受大眾喜愛，對於肌膚管理很有一套的她，不僅有著獨有的保養方式，更進而創立了自己的天然保養品牌「LYANATURE」。

▲韓劇女主角。（圖／女子學）

▲李英愛的保養關鍵是維持身體良好的血液循環。（圖／pinterest、pinterest）

她認為身體要有好的血液循環才會健康，肌膚也一樣，根據肌膚的狀況使用不同的保養品，並在保養的最後噴上大量的噴霧讓肌膚充分保濕。出道時就以明亮清澈的雙眼著稱得她，眼下幾乎沒有黑眼圈，也因此上妝時不在眼下塗上過多的遮瑕膏，讓妝感更透亮。也曾在雜誌報導中說過自己不喜歡運動，不會經過鍛鍊，而是透過日常的勞動來維持體態。

喝很多的水、適當的運動與健康的飲食，是所有保養的基本，連女明星們都不例外，但保養得宜的她們也的確有著屬於自己的管理方式，所以除了基本功，找到最適合自己身體、肌膚的方法，並持之以恆，相信大家都能更長久維持著現在的青春美貌。

延伸閱讀：

姐姐當道！細數 5 個 40 歲以上日劇熟面孔女星，一窺維持美麗與凍齡的關鍵

「那晚過後，我依然是我」：一窺金鐘視后賈靜雯年過 45 歲仍保青春的凍齡秘密

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 逆齡, 韓劇, 韓國, 全智賢, 女演員, 崔志宇, 李英愛

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