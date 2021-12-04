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「黃金皮卡丘熊公仔」未開賣炒價翻了好幾倍！呆萌表情、閃電尾巴神還原

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編輯／Emily　圖／翻攝自medicomtoy.co.jp、ddtstore.com

《精靈寶可夢》擁有高人氣，也經常與其他品牌推出聯名。這次他們與日本玩具公司MEDICOM TOY有名的BE@RBRICK熊公仔合作，帶來一款超華麗的「黃金皮卡丘熊公仔」，從臉上腮紅、耳朵尖端的黑色，到背後的棕色條紋和閃電尾巴都神還原，但皮卡丘身體被放大、拉長成熊型，整體可愛度加倍，開賣前就已經被玩家炒價翻了好幾倍。

▲黃金皮卡丘公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

▲黃金皮卡丘熊公仔「1000%版本」，價格74,800日幣（約台幣18,328元）

MEDICOM TOY的BE@RBRICK熊公仔受到很多潮流人士喜愛，經常與不同品牌、角色…合作，帶來限量款式。這次推出的「黃金皮卡丘熊公仔」備受矚目，皮卡丘變成熊熊輪廓特別Q，整隻鍍成金色更是貴氣逼人，臉上五官、特徵都完美複製，翻到背面也有做出棕色條紋和招牌閃電尾巴。

▲黃金皮卡丘公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

▲黃金皮卡丘公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

▲黃金皮卡丘熊公仔「100% & 400%版本」，價格16,500日幣（約台幣4,042元）

「黃金皮卡丘熊公仔」的「1000%版本」高度約70公分，「100% & 400%版本」高度約7和28公分，由於只在日本12月4日開始的的「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3」展覽上限量販售，所以未開賣就在網路上被玩家炒價，開出翻了3到5倍的價格。展覽上除皮卡丘，也有《新世紀福音戰士》、不二家PEKO牛奶妹等限量款式販售。

▲黃金皮卡丘公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

▲黃金皮卡丘公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

喜歡蒐集卡通人物公仔的話，DDT Store也與日本經典漫畫《哆啦A夢》合作，推出兩款特殊造型的「鑄銅像公仔」。第一款是「狼人造型」，靈感來自哆啦A夢用了狼人面霜，長出獠牙、鬃毛，張牙舞爪的模樣；另一款是「女朋友造型」，哆啦A夢為了鼓勵大雄，特別戴假髮、擦口紅、穿上裙子，露出嬌羞模樣。想要入手的話可以在官網預訂，2022年2月開始發貨。

▲黃金皮卡丘公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

▲黃金皮卡丘公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

▲黃金皮卡丘公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

►快被電暈！「皮卡丘無線滑鼠」趴睡萌樣必須收服　垂垂耳朵就是左右鍵

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關鍵字：

精靈寶可夢, 寶可夢, pokemon, 皮卡丘, 公仔, BE@RBRICK, 熊公仔

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