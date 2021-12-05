頂級阿里山咖啡豆單罐要價3800元　UCC少量開賣「行家擠破頭」

▲COFFEE LOVER’s PLANET推出阿里山頂級咖啡系列。（圖／UCC、Nespresso提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

台灣咖啡市場蓬勃，以「精品專業」與「稀有批次」為主打的UCC旗下頂級咖啡店COFFEE LOVER’s PLANET，近期再推出話題作品，與之前較為不同的是來自台灣土地種植的珍稀咖啡豆，從果實採收開始反覆實驗製作，推出「THE PRODUCERS冠軍批次咖啡豆」總量僅15公斤、40罐數量限量開賣，單罐要價3,800元。

針對消費者的COFFEE LOVER’s PLANET精品咖啡店在台僅有台北、新竹2間，以獨特的中島型環繞式咖啡吧檯，以及完備的7種沖煮設備，搭配明亮透淨的咖啡焙煎室，打造專業形象，一年平均約有2回會祭出珍稀咖啡豆款，從波旁尖身到Super藍山都有行家掃貨，今年因波旁尖身採收期推遲，在台灣阿里山產區反搶先機，以「THE PRODUCERS冠軍批次咖啡豆」讓消費者細心品嚐台灣的土地芬芳。

其咖啡豆是UCC Coffee Taiwan團隊共同參加「The Producers-2021阿里山生豆後製全國邀請賽」，與YUYUPAS優遊吧斯阿里山瑪翡咖啡莊園合作，以不得使用任何額外添加的方式，去影響咖啡漿果本身風味的前提下，透過創意、討論、激發出咖啡漿果不同風味的各種可能嘗試。競賽期間，UCC團隊從果實採收、處理法選擇，到乾燥、脫殼、篩選及杯測參與全部過程，培育出以日曬法奪得冠軍的極少量咖啡豆。

「THE PRODUCERS冠軍批次」採日曬處理法，採收新鮮咖啡豆後進行快速乾燥，將脫水之鮮果製作低溫有氧發酵24小時後，甜度明顯提升6度，白天以陽光穩定日照，傍晚再放入乾燥機，反覆的流程約1至2週；利用足夠的日照乾燥，可以避免咖啡苦味產生。

UCC總監、咖啡世界冠軍咖啡師楊衣姍表示，其冠軍批次生豆總量僅15kg，乾淨清新是最大特色，口感細緻層次細膩，卻能表現出熱帶水果調性，如似鳯梨、百香果轉為蜜桃帶點優柔的乳酸感、吞嚥後散發飽滿的杏桃甜，最後青茶香的穿透性延伸入喉，整體保留著多層次風味與精緻的平衡，突顯出它的與眾不同。

該批咖啡豆在12／10限量開賣，全部數量僅40罐，售價3,800元，因之前曾有行家出現掃貨狀況，限量珍稀咖啡豆採單人單罐購買，此外另推出水洗聯名咖啡豆，單罐售價2,000元，店內也推出特定套餐，單杯咖啡搭配珠寶和點心坊聯名達克瓦茲，售價420元。

而膠囊咖啡界主打精品風格的Nespresso，近期也推出世界珍稀秘境咖啡「牙買加藍山」，口感有濃郁異國木質香與辛香調，並保有純淨甘甜的獨特風味，單條10入售價600元，另推出年度臻藏咖啡禮盒，以珍稀秘境的咖啡風味為主軸，內含牙買加藍山、夏威夷科納，與2條蘇門達臘熟成咖啡，搭配Riedel合作的咖啡品飲杯組，售價2,470元。