LV邁阿密秀藏洋蔥　Virgil Abloh聲音重現：人生很短，一天都不能浪費

▲LV在邁阿密海邊舉辦2022春夏男裝秀，充滿懷念男裝藝術總監Virgil Abloh的氣氛。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

LOUIS VUITTON（路易威登）男裝藝術總監Virgil Abloh在41歲壯年因病過世，消息令人震驚，他執掌的2022春夏男裝，依著原定計劃移師邁阿密辦秀，循著「Virgil was Here」的主軸，不矯情地藏著洋蔥，深深紀念著他。秀後煙火絢爛，配上Virgil的聲音說著「人生很短暫，一天都不能浪費」，令人動容。Virgil做著喜歡的事、在最耀眼的時刻畫下句點，最後用邁阿密的大秀送他，似乎正是最好的安排。

▲紅色熱氣球從預告影片延續到秀場。（圖／翻攝影片）

▲LV男裝藝術總監Virgil Abloh在11月28日因癌症離世。

這場秀會有懷念Virgil Abloh的篇章，是秀前大家都猜想得到的，但LV沒有過於用力，而是用了溫暖詩意，讓Virgil的最後一場秀，充滿著屬於這位天才設計師的魅力。開場的影片早幾天已經曝光，男孩騎著車一路追尋，最後畫面停在紅色熱氣球上，接著熱氣球出現在邁阿密的秀場，同時播放Virgil的聲音，他說，要讓大人回到兒時，開啟豐富、奇幻的想像力。

▲秀後施放煙火，絢爛耀眼。（圖／翻攝影片）

▲團隊穿著背後繡有VUITTON MIAMA字樣的服裝，出場謝幕。（圖／翻攝影片）

同一季別的服裝，在世界上多個地方「巡迴」，是Virgil Abloh喜愛的方式，且每到一個新的城市都會注入新意，也加進幾套新的設計，同時隱隱地體現了LV的旅行基因。

2022春夏男裝今年6月已經透過微電影發表，現在再到邁阿密海邊辦實體大秀，模特兒穿梭樹木間，服裝以強烈的對比打破刻板印象，結合了東西方文化、正式與休閒元素，男士們穿上裙裝、抹去性別藩籬，精品與潮流站在同一陣線，Virgil Abloh的概念與脈絡錯綜複雜，重要的是一切都沒有限制與定律。

Virgil Abloh是迦納移民美國的第二代，身為在時尚圈地位舉足輕重的有色人種，他曾說，希望為黑人文化與藝術有所貢獻，用作品產生影響力，讓世界更有包容力與多元性，「沒有任何一個季節是過季的」，這句話更是深深烙印在人心。邁阿密大秀的最後，工作團隊上台謝幕，「Virgil was Here」，即便舵手已經不在，船仍然照著他給的方向航行。

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