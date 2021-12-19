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沉浸式美肌／精油超百搭5大用法：增進夫妻感情、提升睡眠品質都很有效

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▲▼ 自然美專刊精油。（圖／記者湯興漢攝）

▲精油能幫助舒緩、療癒身心，也能用來保養。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者李薇／綜合報導

精油擁有多種功用，不管是在睡眠、提振精神或是增進與另一半感情上，都有很大的助益，《ET FASHION》就盤點精油的5大用法，只要小小一瓶就可以幫助改善肌膚、壓力等多種問題，居家一定要常備幾瓶。

1.泡澡紓壓

像是薰衣草的精油最適合拿來泡澡紓壓，滴4到5滴左右的用量，搭配熱呼呼的水溫，一泡下去就讓人不想離開，可以達到放鬆舒緩的效果，一整天工作的壓力都可以跟著消除，泡完還可以幫助睡得更加安穩。

▲▼ 自然美專刊精油。（圖／記者湯興漢攝）

2.全身按摩

可取精油2、3滴左右，混合椰子油或是按摩油等油類稀釋之後，先在雙手搓熱均勻，讓精油跟按摩油徹底混合之後，可以針對身體比較腫脹的部位，進行按摩，由外往心臟的方向拉提推抹，可以幫助舒緩情緒，同時幫助放鬆身體肌肉、促進循環。

3.淨化空氣

可使用含有淨化效用的薄荷、茶樹、檸檬、豆蔻、尤加利、羅文莎葉等成分的複方精油，滴入擴香機或是滴在綿球上，放在出風口，讓室內空間或車內維持清新順暢並淨化空氣。

此外，現在口罩依舊是每日必備，長時間配戴常讓人感覺悶熱不適，可以在口罩四角位置各滴一滴精油，透過精油的療癒香氣，幫助放鬆情緒，同時有淨化清新的效果。

▲▼ 自然美專刊精油。（圖／記者湯興漢攝）

4.洗手不忘護手

在洗手乳中加幾滴天然精油，例如茶樹、麥蘆卡或具有保衛防禦效益的複方精油，也可以加入到護手乳或分餾椰子油中，洗完手後當做護手乳，安撫因頻繁接觸酒精、清潔劑造成的乾裂緊繃、敏感肌膚，非常好用。

5.增進感情

建議可使用「瑞昇幸福人生精油禮盒組」，內含以伊蘭花為主題的兩款複方精油：男性專屬的王者之香06與釋放女性魅力的女神花園07，混搭經典植物按摩油與陶瓷刮痧板，幫另一半進行按摩，可鎖定腹部與後腰按摩，另外再針對男性的頸部與女性的前胸加強，增進彼此感情。

【推薦單品】

▲瑞昇,東森自然美,自然美,精油,保養,護膚。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 瑞昇幸福人生精油禮盒套組，NT$9,600。（圖／品牌提供）

禮盒套組運用西方植物芳香療法與東方經絡醫學智慧，以熱帶海島花中之花伊蘭精油貫穿，內含王者之香複方精油06、女神花園複方精油07，天竺葵精油、佛手柑精油等兩款單方精油和經典植物按摩油100ml、陶瓷刮痧板1支，男女皆可依需求使用。

關鍵字：

瑞昇, 東森自然美, 自然美, 精油, 保養, 護膚

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