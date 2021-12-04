亞歷珊卓馬甲禮服辣秀北半球　美照主角其實是「牠」背後意義更暖

編輯／Beverly 圖／翻攝自IG@alexandradaddario

美國性感女星亞歷珊卓妲妲里奧（Alexandra Daddario）以華麗演技、招牌電眼及火辣姣好身材深植人心，近日她於IG手抱狗狗，身穿粉膚色性感小禮服的時尚大片，難得大露傲人「北半球」，瞬間令不少粉絲眼睛一亮。

亞歷珊卓憑著電影《波西傑克森：神火之賊》中雅典娜女兒角色為人熟識，後演出《加州大地震》、《海灘救護隊》等為人熟知的電影後人氣不斷飆漲，每每亮相幕前都能引起話題。除了演出戲劇外，她也接下許多拍攝工作，平時總是發佈日常生活照的她，難得放上身穿粉膚色紗裙小禮服的時尚美照，照片中亞歷珊卓戴著亮眼黃色手套，一手拿洗碗海綿、一手抱狗狗，但更搶眼的是被馬甲上衣擠出來的性感「北半球」，傲人美胸讓粉絲直呼「受不了」。

造型設計師SERRA GERIS更釋出本系列的其他美照，亞歷珊卓站在流理臺旁邊，以霸氣氣勢、華麗造形搭配滿手泡泡的反差萌，讓不少網友直呼「造型太可愛啦」、「身材真的不要這麼火辣」、「禮服搭配洗碗手套實在太吸睛了」。

▲禮服搭洗碗手套造型太反差，網友直呼好美。（圖／翻攝自@ stormshoots）

儘管以性感吸睛的造型亮相，但攝影師@stormshoots卻表示「我是為了亞歷珊卓而來的，但卻是為了真正的明星而留下來的……Gerry」，原來本次的時尚大片是亞歷珊卓與寵物Gerry為了宣傳狗狗救援而拍攝，因此Gerry才是本張照片的主角。狗狗救援協會@realgoodrescue則發佈同張美照，並寫下「感謝每一位支持我們救援工作的人，為了表達感謝，請欣賞優秀校友Gerry精美的照片」，原來可愛的Gerry就是亞歷珊卓從狗狗救援協會領養回家的。

除了身穿小禮服的狗狗救援協會系列美照外，也經常發佈自己與寵物狗狗的日常生活照，不難看出亞歷珊卓是個愛狗人士，並且她呼籲「想要養狗狗的朋友，可以選擇領養代替購買的方式，再給狗狗一次機會」。

▲亞歷珊卓時常發佈與狗狗的日常。

▲時尚大片主角 Gerry（左）在亞歷珊卓領養的米克斯犬Eunice Kathleen（右）旁邊，顯得格外嬌小。

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