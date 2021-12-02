盤點5款秋冬必買乳霜　這一瓶粉絲用了20罐都沒間斷

記者李薇／台北報導

秋冬就是使用乳霜的季節，化妝水、精華液之後利用乳霜徹底封存營養成分，達到完美的保養效果，《ET FASHION》就來盤點那些超級好用的乳霜單品，不只可以幫助肌膚鎖著養分，更可以重現年輕潤澤，看起來更加年輕。

1.資生堂 百優精純乳霜

資生堂的百優精純乳霜雖然是乳霜的質地，但推抹開來之後非常好吸收，一下就可以滲透進肌膚底層，同時又可以帶來滿滿的滋潤度，讓肌膚澎潤保濕，難怪資深粉絲們用過就再也回不去，一用就是20瓶不間斷。

2.FANCL 核心抗皺修護霜

在日本列為醫藥部外品的高機能修護霜，蘊含日本厚生勞動省認可有效抗皺成分－菸鹼醯胺（維生素B3），配合乳清精華及酵母精華，精準修護彈力因子，有助改善局部紋路，豐潤質地協同獨特密貼緊膚配方，一抹便能有感緊緻。

3.BIO UP 高純度酒粕胎盤彈潤霜

透過零下25℃兩階段式創新凍結酵素抽出法，萃取出僅8%的日紐雙胎盤原液珍貴精華，並建構SYN-4D胜肽微絲深入底層建立連結，同時結合BIO UP專利雞尾酒配方，將日本黃金麴、和歌山金賞酒粕及清酒菁純(α-GG)等明星成分薈萃為革命性配方，終於打造出「會拉絲的豐潤霜」。

4.肌研 極潤抗皺緊實高機能系列

嚴選日本厚生省核准的有效抗老成分「菸鹼醯胺」，針對在意的細紋、黑斑問題，一次解決，讓肌膚由內而外澎潤透亮，重新綻放青春活力，重現年輕實感，添加3重玻尿酸：玻尿酸、高效玻尿酸、水解玻尿酸，長效鎖水潤澤肌膚，濃潤乳霜質地將抗皺成分鎖在肌底，有效淡化細紋。

5.法國瑪琍嘉蘭 極致奢秘1000魚子霜

輕奢美肌首選，精選珍珠與魚子萃取搭配TOP-CMG頂級抗老複合配方，富含多種高營養價值成分與微量元素，特別添加無瑕美肌配方，擁有黑玫瑰萃取以及水芹與大豆微脂體複合物等珍貴成分，協同促進肌膚柔嫩亮白、淡化斑印與恢復緊緻彈性，為缺水性熟齡肌帶來如珍珠般絲滑光采。