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視帝薛仕凌吐心聲：每次拍戲都超痛苦　最新挑戰是「186」魔鬼斷食

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記者王則絲／台北報導

今年雙料奪獎的金鐘視帝薛仕凌，今（2日）出席英國潮牌Superdry活動，呼應「冒險魂」的品牌核心精神，他吐露心聲：「每一次要接新角色跟新的戲我都蠻痛苦的。」都是挑戰、都是冒險，可是他認為保持好奇心跟冒險精神是很重要的，即使常覺得「超痛苦、好難、算了」還是要努力，「對我來說逼自己才會進步」，最近的一大挑戰則是「186斷食」，魔鬼式的減重只為達到新作品導演的要求。

▲薛仕凌出席Superdry活動。（圖／品牌提供）

▲薛仕凌出席Superdry活動，談身為演員的冒險。（圖／品牌提供）

薛仕凌可說是今年的戲王，首次入圍金鐘獎就雙料奪下視帝、迷你劇男配角獎項，今天出席公開活動，以亮眼的格紋襯衫搭配復古風的拼接外套現身，薛仕凌表示得獎後心態上沒什麼改變，也不會覺得責任更大：「我的眼光非常短淺，都只有focus在眼前的角色跟作品。」

▲薛仕凌出席Superdry活動。（圖／品牌提供）

▲薛仕凌於《茶金》中以客語演出，其實都是為戲從0開始學。（圖／品牌提供）

提到Superdry的「冒險魂」精神，薛仕凌用自己的方式去解釋：「當你嘗試一個不熟悉的事情，就可以馬上感受到那個不舒服、冒險的感覺，而那個感覺很重要。」他舉例，像是最近熱播的新劇《茶金》，劇中客語的演出讓原本完全沒有任何客語底子的他感到非常艱難，感嘆吐露：「我自己在工作上其實常常是處於這種很不舒服的狀態，現在在播的戲（茶金）也是，就都是客語，感覺超級無敵不舒服，但還是努力把它完成，對我來說就是要逼自己才會進步，不要讓自己太舒服、太軟爛。」

▲薛仕凌出席Superdry活動。（圖／品牌提供）

▲薛仕凌近期的挑戰為施行「186斷食」。（圖／品牌提供）

訪問之前一旁團隊人員對薛仕凌說道：「兩點了，可以吃東西了。」薛仕凌才開始坐下享用小點、一邊受訪，原來他正在執行「186斷食」，也就是一天僅能集中在六小時內進食，可說是他最近的一大挑戰，他提到目標就是瘦到新戲導演說好為止，相當辛苦，還透露自己施行斷食的頭兩天真的蠻不舒服的，感受得到對周遭人事物容忍度有變低，但這兩天有比較好。

今年四月Superdry帶著全新核心概念「冒險魂」回歸台灣，為秉持環境永續的理念，推出三大永續發展系列，像薛仕凌今天穿的格紋襯衫便是以「有機棉」製成，身上的外套內裡則是「再生材質」，每件以20個回收寶特瓶打造，環保兼具保暖功能，最後還有「純素鞋履」小白鞋，在不斷提升環保材質比例的同時，Superdry也寫下願景，計畫將於2025年達成棉質商品100％使用有機棉。

▲superdry 。（圖／記者王則絲攝）

▲superdry 。（圖／記者王則絲攝）

▲Superdry有機棉襯衫、再生材質外套以及純素鞋履小白鞋。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

薛仕凌, 金鐘視帝, Superdry, 冒險魂

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