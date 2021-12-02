50歲黎姿凍齡好狀態被狂讚！親授3招控糖小秘訣　愛吃甜食也有解

▲黎姿剛過50歲生日，凍齡好狀態讓網友狂讚。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝黎姿IG

前陣子剛滿50歲的香港女星黎姿，從出道以來就以清純美貌和氣質讓人印象深刻，更曾被封為「最美趙敏」，雖然已淡出演藝圈多年，育有3名女兒的她，從身材到肌膚狀態依舊維持得很好，凍齡美貌讓許多粉絲、網友狂讚。

近日她就談到很多女生都愛吃甜食，她自己也很愛吃，對甜食是又愛又恨，甜食吃多了不僅容易長胖，對肌膚也會有很大的影響，過量攝取糖分容易讓肌膚氧化、加速衰老，也容易長痘痘。但也不是說就完全不能吃糖，她也分享自己的3招控糖小秘訣，讓吃糖也可以「吃得健康」。



1.盡量不要吃黃糖和白糖



她表示自己也很喜歡喝甜的飲品，但她很少會用黃糖或白糖，每次去餐廳她都會自備一些稀少糖（Rare Sugar），或是偶爾在家想吃甜食自製蛋糕時，她也會使用稀少糖或甜菊糖，稀少糖是從如無花果、葡萄乾、小麥等天然食物中提煉出來的單糖，卡路里很少，用稀有糖代替普通糖比較健康。

2.用巧克力代替甜食



如果是很喜歡吃甜食的人，她也建議可以用巧克力代替，建議選擇黑巧克力，相對其他甜食更健康，擁有很好的抗氧化力，能抗發炎、有助於延緩衰好，對心臟、心血管也很好。

3.科學控制飲食

她建議，平常每一天都要多留意自己的飲食，看看自己吃了哪些東西、吃了多少份量、烹調製造的方法及食材本身的卡路里等，久了你就自然而然會了解哪些食物是很胖、不健康的，而哪些食物又是健康的。

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