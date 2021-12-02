fb ig video ETtoday search mobile

50歲黎姿凍齡好狀態被狂讚！親授3招控糖小秘訣　愛吃甜食也有解

>

▲▼ 50歲黎姿太凍齡！親授控糖3秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲黎姿剛過50歲生日，凍齡好狀態讓網友狂讚。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝黎姿IG

前陣子剛滿50歲的香港女星黎姿，從出道以來就以清純美貌和氣質讓人印象深刻，更曾被封為「最美趙敏」，雖然已淡出演藝圈多年，育有3名女兒的她，從身材到肌膚狀態依舊維持得很好，凍齡美貌讓許多粉絲、網友狂讚。

近日她就談到很多女生都愛吃甜食，她自己也很愛吃，對甜食是又愛又恨，甜食吃多了不僅容易長胖，對肌膚也會有很大的影響，過量攝取糖分容易讓肌膚氧化、加速衰老，也容易長痘痘。但也不是說就完全不能吃糖，她也分享自己的3招控糖小秘訣，讓吃糖也可以「吃得健康」。


1.盡量不要吃黃糖和白糖

她表示自己也很喜歡喝甜的飲品，但她很少會用黃糖或白糖，每次去餐廳她都會自備一些稀少糖（Rare Sugar），或是偶爾在家想吃甜食自製蛋糕時，她也會使用稀少糖或甜菊糖，稀少糖是從如無花果、葡萄乾、小麥等天然食物中提煉出來的單糖，卡路里很少，用稀有糖代替普通糖比較健康。

2.用巧克力代替甜食

如果是很喜歡吃甜食的人，她也建議可以用巧克力代替，建議選擇黑巧克力，相對其他甜食更健康，擁有很好的抗氧化力，能抗發炎、有助於延緩衰好，對心臟、心血管也很好。

3.科學控制飲食

她建議，平常每一天都要多留意自己的飲食，看看自己吃了哪些東西、吃了多少份量、烹調製造的方法及食材本身的卡路里等，久了你就自然而然會了解哪些食物是很胖、不健康的，而哪些食物又是健康的。

►2度拿金鐘後大霈自曝「明年有小孩」！新主持壓力大到失眠　靠香氛解救

►每天喝蘋果醋的5大好處，助減脂還能消疲勞！但「一類人」餐前別喝

關鍵字：

黎姿, 保養, 控糖, 飲食, 秘訣, 方法, 女星, 凍齡, 抗老

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

分手就不會再吃回頭草的三大星座！TOP1令人驚訝竟然是它

分手就不會再吃回頭草的三大星座！TOP1令人驚訝竟然是它

星巴克12月連續30天首度「咖啡免費送」　數位活動全優惠品項曝光

星巴克12月連續30天首度「咖啡免費送」　數位活動全優惠品項曝光

高雄新Outlet「skmpark」下月開幕　美式加州建築、露天餐廳曝光

高雄新Outlet「skmpark」下月開幕　美式加州建築、露天餐廳曝光

「比男人還man」星座女Top 3！　第一名超獨立，萬年單身沒在怕 最喜歡裝傻，實際上卻超精明的3星座！TOP1只是態度低調，其實最能洞察人心 少時秀英一次撞衫兩大女神沒在怕！　太妍、IU「少穿一件」都輸了 中台灣3日旅行團12900元→6900元　爽玩日月潭＋享受涵碧樓下午茶 昆凌受寵樂收13萬香奈兒新包　綴滿經典元素流露搖滾味 每天喝蘋果醋的5大好處，助減脂還能消疲勞！但「一類人」餐前別喝 超愛記仇的3大星座！TOP 1是把仇恨記在骨頭裡，化成灰都不會忘記

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面