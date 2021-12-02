下個爆款「BV噴泉綠」首登場！　扭結包、三角鑰匙圈新色美到窒息

▲BOTTEGA VENETA為耶誕系列首次量身打造全新色「噴泉綠」單品搶先看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

BOTTEGA VENETA（BV）在前任創意總監Daniel Lee加持下，帶來了席捲全球的「BV綠」，而2021年底，品牌首次為耶誕系列量身打造全新色「噴泉綠」，加入爆款手袋皮革編織 Mini Jodie、鑰匙圈上，豐富時尚迷的節慶氛圍。

▲噴泉綠MINI JODIE 編織小羊皮繩結手拿包；CASSETTE 編織小羊皮肩背包；繩結小羊皮鑰匙圈 NT$10,500 。（圖／品牌提供）

BV是玩轉色彩的專家，「BV綠」憑著高飽和度、辨識度的效果火速走紅，為打造2021耶誕禮清單， 特別將一系列經典設計，暈染上搶眼限量的彩盤。首次登場的「噴泉綠色」，以清新優雅的淺綠注入包款，包括MINI JODIE 編織小羊皮繩結手拿包，該款以鮮明扭結元素加上編織細節吸睛；另也有全新噴泉綠CASSETTE 編織小羊皮肩背包、鑲嵌著標誌三角形造型的鑰匙圈都換上全新色系迎接耶誕。

▲MINI POUCH 金屬泡球羊皮肩背包；CASSETTE 編織金屬小羊皮肩背包 。（圖／品牌提供）

耶誕也不能少了銀色搭配，爆款MINI POUCH雲朵包再進化，運用金屬泡球細節呈現，宛如一顆閃耀彩球，搭配上羊皮肩背包輪廓充滿個性感；CASSETTE卡帶包也有亮銀色選擇。

▲BALENCIAGA「HOLIDAY 21企劃」 Le Cagole包款 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA 也在此時推出「HOLIDAY 21企劃」，選出頗有節慶氛圍的單品，像是Le Cagole銀色包款，該款腋下包是品牌最新力作，延用了經典的扁平鉚釘遍佈皮革包身之上，再加以搭扣以及打結皮革拉鍊等標誌性元素，搭配金屬鉚釘和孔眼，彰顯率性氣息。而更可愛的細節是包款外的外掛皮革吊飾，以及印有「BALENCIAGA」字樣的心型掛鏡，可讓使用者在上肩時具有垂墜掛飾效果非常迷人。

