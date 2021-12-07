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「迪士尼公主紙雕」花紋精緻度破表！加入一個小物秒變夢幻夜燈

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@kawadatoys_official、biccamera.com、shopdisney.disney.co.jp

迪士尼公主是很多女孩們的愛，日本kawada玩具公司就推出了一系列「迪士尼公主紙雕模型」，就算手殘也能自己DIY，輕鬆組裝出絕美的公主紙雕模型，顏色、花紋精緻度破表，再擺到LED燈座上，就變成一盞療癒小夜燈，會發出五顏六色的絢麗光芒，也能將剪影打在牆上，夢幻到讓人屏息。

「迪士尼公主紙雕模型」是可以自己組裝的材料包，裡面有已經切割完成的紙零件，不需要黏著劑，就能輕鬆拼出包含公主、城堡和底座的紙雕模型，約30分鐘就能完成。

▲迪士尼公主紙雕。（圖／翻攝自IG@kawadatoys_official）

公主的輪廓、禮服花紋…都非常細膩，還選用特殊的亮面紙增添質感，共推出灰姑娘、小美人魚、長髮公主、茉莉公主、白雪公主、《美女與野獸》貝兒六種款式。

▲迪士尼公主紙雕。（圖／翻攝自IG@kawadatoys_official）

「迪士尼公主紙雕模型」除了當裝飾，在底部放入LED燈座，就能變成一盞小夜燈，光線會從紙雕的縫隙透出來，看起來夢幻唯美，不同顏色的燈光能營造出不一樣的氣氛，黑暗中有它陪伴特別安心。也能利用家中不同的光源，將紙雕投影到牆壁上，欣賞美麗的成品。

▲迪士尼公主紙雕。（圖／翻攝自IG@kawadatoys_official） 

喜歡迪士尼公主的話，日本迪士尼商店也新推出了新的「仙履奇緣系列」，其中有一款「灰姑娘與王子夜燈」，重現兩人即將親吻的一幕，背後還是即將12點的鐘，看起來非常浪漫。另一款是「灰姑娘與神仙教母夜燈」，打開時灰姑娘的裙子會亮起來，就像電影裡仙女幫灰姑娘變身的場景，另外還有貓咪、小老鼠的可愛擺飾。

▲迪士尼公主紙雕。（圖／翻攝自IG@kawadatoys_official）

▲迪士尼公主紙雕。（圖／翻攝自IG@kawadatoys_official）

▲迪士尼公主紙雕。（圖／翻攝自IG@kawadatoys_official）

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關鍵字：

迪士尼, 公主, 夜燈, 紙雕, 擺飾

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