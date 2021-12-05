BRUNO多功能電烤盤奶茶色美翻！　加大50%更好用

▲BRUNO多功能電烤盤在台推出奶茶色，很有文青感。（圖／BRUNO、Stadler Form提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今年因防疫生活掀起一股「在家自煮」炫風，兼具美型與便利性的BRUNO多功能電烤盤，從在台上市後一直是單身與小家庭的夢幻家電，近期BRUNO再推出奶茶色加大款，比起經典紅多上一股文青浪漫味，擺在桌上就好好看！且烹飪容量加大50%，請好友一起來開趴踢都沒問題！

要說到「自煮系療癒家電」BRUNO多功能電烤盤絕對榜上有名，搭配不同造型的電烤盤，就能在小空間做出不同的料理，甚至還能做鴛鴦火鍋，對單身與小家庭來說真的一鍋多用，平實的入手價也令人滿意，近期台灣疫情穩定，年末大家能好好相聚，再推出「加大款」讓使用者能好好開趴，4到6人的家庭也可以用好用滿！

而除了經典紅之外，也開賣日本高人氣、賣翻天的奶茶色復刻版，適合搭配日系、乾淨清爽的居家風格，不但多了一點文青味，也讓年末時節更增添浪漫風格，即便在有限的烹飪空間，只要一張桌子就能處理各種菜色，不到5,000元的入手價也能期待在家自煮的愜意生活。

而新推出大容量版本，將原來2至3人的分享款小電烤盤，擴大為4至6人的歡聚款大電烤盤，容量整體大幅增加至1.5至2倍，且5款配件烤盤容量同步提升，人氣最高的章魚燒烤盤，從以往的24個章魚燒增加至35個章魚燒，平板烤盤與燒烤波紋煎盤從原來A4尺寸擴大成A3尺寸，料理深鍋也比以往多出2倍的容量，鴛鴦鍋盤也比以往多出1倍的容量，實用性又更提高了。

加大款一樣擁有5段火力，最高溫度達250度，平移式溫度設定桿與之前相同，就算想「升級」家中電烤盤也不需重新適應，有經典紅跟復刻板奶茶色可選擇，售價4,580元。

Stadler Form近期也上市一款療癒的居家新品「Lucy無線燭光水氧機」，也是另一種類的好選擇，因為疫情在家時間變長，居家香氛熱賣的潮流下，以蠟燭造型搭配柔和搖曳光線，營造真實的燭光氛圍，也能成為空間目光。

除此之外，還有另款「Zoe燭光水氧機」，擁有沉靜白與消光黑兩款顏色，流線機身搭配玫瑰金鏡面，水氧機的霧化後玫瑰金鏡面反射，營造出療癒的琥珀色燭光，搭配舒心療癒的馨香，也能在寒冷的耶誕季節更挹注溫暖氛圍。