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超模搶穿「傘蜥蜴裝」竟是H＆M推出　莫莉找101忠狗拍大片帶貨

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記者王則絲／台北報導

日前國際超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）於限時動態中穿上一款浮誇的百褶小禮服，向上延伸的裙襬就像是「傘蜥蜴」一樣，相當浮誇吸睛，另一名超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）則是穿上巨大的蝴蝶結亮片禮物裝，而超模們搶穿的服裝其實是來自H&M全新的「INNOVATION」永續系列，同時KOL莫莉也搶先示範帶貨一款斑點裙裝，還特別找來101忠狗拍大片，畫面超級可愛。

▲H&M推出全新永續時尚設計系列《循環再造設計》。（圖／品牌提供）

吉吉哈蒂德先前分享的影片中，一共示範了白色的套裝、大露背粉色亮片洋裝，以及最驚人的螢光綠色斑點百褶小禮服，向上延伸的大裙襬挺度滿分，如同「傘蜥蜴」的意象令人印象深刻。

▲H&M推出全新永續時尚設計系列《循環再造設計》。（圖／品牌提供）

▲H&M推出全新永續時尚設計系列《循環再造設計》。（圖／品牌提供）

▲吉吉哈蒂德搶先示範H&M最新永續系列的浮誇禮服。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲H&M推出全新永續時尚設計系列《循環再造設計》。（圖／品牌提供）

▲H&M推出全新永續時尚設計系列《循環再造設計》。（圖／品牌提供）

▲凱亞葛柏示範的是有波點造型巨型蝴蝶結兩截式禮服。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

類似設計概念的另一款白色斑點禮服，則是由莫莉示範帶貨，為呼應服裝上的黑色斑點，特別找來了「101忠狗」來拍攝大片，華麗的復古氛圍畫面卻是超可愛，超吸睛。碰巧的是，同款服裝韓女星SOMI也在節目中穿上，呈現出超強大的氣場，可見這系列服裝受到明星們相當大的關注。

▲莫莉 。（圖／翻攝自IG）

▲H&M推出全新永續時尚設計系列《循環再造設計》。（圖／品牌提供）

▲莫莉與SOMI都選穿了薄紗百褶禮服的白色斑點款。（圖／翻攝自IG）

以上名人搶穿的服裝皆來自H&M全新推出的永續時尚設計系列，源自過去就以永續著名的「Conscious Exclusive」系列，本季以「循環再造」為主題，並因應年末的派對季節，帶來一系列浮誇無極限的派對、舞台服裝。

例如百褶薄紗系列的禮服，就是由海邊收集而來的塑料垃圾所重製而成的再生聚酯纖維打造，仿皮革的大衣等單品，原料則是來自釀酒廠餘下的葡萄皮殘渣，各種珠繡面料的串珠線亦是使用可溶解材質。該系列女裝將於12月9日在微風松高店址發售，男裝則是於線上發售。

▲H&M推出全新永續時尚設計系列《循環再造設計》。（圖／品牌提供）

▲H&M推出全新永續時尚設計系列《循環再造設計》。（圖／品牌提供）

▲H&M全新推出永續時尚設計系列女裝將於12月9日在微風松高店址發售，男裝則是於線上發售。（圖／品牌提供）

關鍵字：

H&M, HM, 循環永續, INNOVATION, Gigi Hadid, Kaia Gerber, 莫莉

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