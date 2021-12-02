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肯德基限定「海苔肉鬆炸雞」超罪惡！　甜鹹流漿起司根本停不下來

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編輯／Ann

肯德基（KFC）炸雞是不少人的最愛，為迎接聖誕節，大陸肯德基推出一款限定「芝芝肉酥熱辣脆皮雞」，將原本炸得金黃酥脆的雞塊，包裹上海苔、起司醬與肉鬆，據說一吃就上癮，甜鹹滋味讓人停不下來，引發網友熱議。

▲▼ 肯德基 。（圖／翻攝自IG）

▲大陸肯德基聖誕節限定的「芝芝肉酥熱辣脆皮雞」 。（圖／翻攝自小紅書、微博）

大陸肯德基聖誕節限定的「芝芝肉酥熱辣脆皮雞」，讓炸雞控徹底瘋狂，其實靈感是來自於知名的甜點「肉鬆小貝」，也就是海苔肉鬆蛋糕的改良版本。將原先炸得金黃酥脆的炸雞塊加入佐料，外皮先是淋上了起司醬，接著撒上滿滿的海苔與肉鬆包裹，一口咬下非常豐富。

▲▼ 肯德基 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 肯德基 。（圖／翻攝自IG）

▲網友認為肉鬆跟海苔本來就是神仙組合。（圖／翻攝自小紅書、微博）

根據網友表示，芝芝肉酥熱辣脆皮雞最先吃得到甜味，之後才有濃郁的鹹辣口感，而且不會膩口，味道相當搭配，「外酥裡嫩簡直絕了」、「肉鬆跟海苔本來就是神仙組合」、「終於等到了」、「熱量破表」。

▲麥當勞 。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸麥當勞飲品提供7款萌寵以及2款隱藏版圖案蛋白霜甜點。（圖／翻攝自小紅書）

先前大陸麥當勞也曾推出過可愛的隨機「盲盒」萌寵咖啡，只要在點單熱飲，包括熱牛奶、熱燕麥奶、茉莉綠茶、海鹽焦糖風格拿鐵品項時，就能夠獲隨機得可愛的小貓小狗糖餅，而貓狗其實就是蛋白霜造型甜點，由於是手工製作因此每款都有些微差距，並擁有入口即化的口感，此限定系列更搭配上同款紙袋與杯蓋，非常具有儀式感，已經有不少網友搶先打卡一波。

關鍵字：

KFC, 肯德基, 炸雞, 速食

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