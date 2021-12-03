2022年整體運勢最好的3大星座！Top 1變身人氣王，桃花運大開

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvn_drama

2021年倒數中，今年一整年下來，不管是學業、工作或感情方面，你過得好嗎？是不是期待明年能更順遂一點，運勢好一點？微博擁有近40萬粉絲的人氣星座博主就公開了在2022年整體運勢最好的3大星座，快來看看你上榜了沒？

Top 3：雙魚座



雙魚座2022年的運勢會著重在事業與學習上，感情運則是會有種桃花要開不開的感覺，但其實這是因為雙魚的眼光高，出現的桃花總讓你感覺還差了一點什麼，但其實你自身條件也還沒提升到你認知的水準之上。若是不夠滿意現階段出現的桃花，就要先提升自己，不管是打拚一下工作事業，或是多多培養自己的內涵、智慧，內在的提升會讓你認識的對象越來越好，也會更好遇到好對象。另外，透過網路也有機會認識不錯的桃花。

Top 2：天蠍座



天蠍座在明年會遇到一個像情人又像是朋友，更像家人般熟悉的好緣分，對方在思考與價值觀上都跟天蠍很合拍、很談得來，可說是志同道合，就連對未來的人生方向也有相似的目標，相處起來很有話聊、也充滿樂趣。所以2022年，建議要多跟新認識的朋友好好聊天，先從朋友開始交起，才會慢慢發現彼此越來越投緣，也才能發現好緣分的到來。

Top 1：射手座



射手座在2022年整體運勢都不錯，尤其是桃花運非常旺，魅力大開，會是人氣王程度，不管參加什麼聚會、活動都會備受關注，若上半年時有認真去認識人交朋友，很容易遇到很好的緣分，是可以長期經營的感情，而且會是各方面條件都不錯、也很有誠意的對象，可以說很順遂。除此之外，其他主動來靠近你的桃花也都還不錯，可能是外型是你喜歡的類型，或是對方的優點都是你欣賞的，上半年的桃花運可說是大豐收。

►網公認最會糾結的3大星座！Top 1「選擇障礙」王者，連點菜都能想半天



►在愛情裡最容易滿足的3大星座！Top 1一頓家常便飯、貼心關懷就很幸福