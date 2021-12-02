美膚效果超強大！萬能「泥面膜」，臉部、身體都能用

▲泥面膜不只能清潔，更有保濕、紓壓的功能。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

泥面膜近來風靡歐美，越來越多人喜愛利用泥膜去處理臉部肌膚問題，針對不同部位需求分區保養，給予最佳的修護，不只臉部，身體也有專屬的美膚泥，幫助排除肌膚表面雜質，還能紓解壓力疲勞。





▲Sukin 超級綠臉部淨化滋養泥膜，100ml，490元、玫瑰果保濕滋養泥膜，100m，490元。

日益嚴重的空汙環境，造成肌膚時常會殘留日常無法清潔到的髒污，養出好肌膚的第一步，就是適當使用清潔泥膜幫助淨化代謝，以火山黏土吸附毛孔中的殘留髒污與老廢角質。日常保濕做的不夠充足，臉頰的脫皮就容易找上門。選用高保濕的滋養泥膜就是最好的解答，能及時給予肌膚修護與所需養分。

▲L:a Bruket 淨化美膚泥 250，230g，1,850元。

內含高達99.4%天然成分，通過COSMOS天然認證，淨化同時保濕肌膚，協助恢復舒適的平衡狀態並且柔嫩膚觸。淨化美膚泥吸附並排除堆積於皮膚表面的雜質，釋放長期累積的情緒壓力與慢性疲勞，是一款現代都會生活必備的身體療癒產品。

淨化美膚泥可薄敷於四肢、胸前或是身體任何部位(肩膀、手臂、腿)。可以從四肢開始，往心臟方向進行塗抹。停留約10-15分鐘，待美膚泥逐漸乾燥，之後使用冷水清洗以促進血液循環。建議最後再搭配身體乳或是潤膚油，封存肌膚潤澤滋養成分。

▲SABON 光采煥顏三效死海泥面膜，200ml，2,480元。

透過死海礦泥深層清潔，同時以微晶矽藻土去角質，2021年全新注入來自墨西哥奇瓦瓦沙漠的復活草萃取與取自死海的鹽生杜氏藻，使保養效果加倍，一次加強抗氧化、保濕與修護功效，使用時可感受淡淡玫瑰茶語香氣，讓心情也療癒。