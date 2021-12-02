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日本文化之美濃縮在珠寶中　MIKIMOTO巴洛克珠長出逼真松樹

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▲MIKIMOTO頂級珠寶The Japanese Sense of Beauty系列展開海外巡迴首站抵達台灣。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

MIKIMOTO頂級珠寶The Japanese Sense of Beauty系列展開海外巡迴，首站抵達台灣，今端出22件融合日本傳統文化與藝術的珠寶作品，展現傳承千百年的圖騰、摺扇、十二單和服與繩結等經典元素，巧妙運用不規則的巴洛克珠，顛覆大眾對珍珠一定要渾圓的想像，因此無論是春之瀑布造型胸針，抑或松與石造型胸針，看起來都如此渾然天成，和風設計在MIKIMOTO詮釋之下，最具說服力。

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲名模邱馨慧佩戴MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列春之瀑布造型胸針，約8,990,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲名模張敏紅展示MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列繩結造型項鍊4,940,000元，耳環2,770,000元，手環 2,370,000元。

距今千年的日本平安時代流傳的圖騰，深深啟發MIKIMOTO的創作，全場最高價的青海波紋造型蛋白石珍珠項鍊，結合層疊排列的Akyoya珍珠、蛋白石、帕拉伊巴碧璽、鑽石與白蝶貝母貝，勾勒出翻轉的「青海波紋」；另一大眾熟知的江戶切子玻璃器皿圖騰也巧妙轉化為項鍊與耳環，以舖鑲藍寶石的淺盤為底，襯托彷彿懸浮其上的馬眼鑽石。

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列青海波紋造型蛋白石珍珠項鍊，15,400,000元。

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列江戶切子造型墜鍊（左）5,430,000元，秋夜花卉摺扇造型胸針3,690,000元。

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）
▲MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列菊花造型戒指（左）1,470,000元，夏之錦葵花戒指2,170,000元。

作為日本皇室御用品牌，MIKIMOTO此次也以皇室家徽菊花為主角，輔以金工雕刻花脈，生動展現小巧別緻的菊花戒指與大器的胸針。四季同為日本文化吟詠的重要主題，選用雕刻珊瑚、雕刻翡翠作為花朵，結合巴洛克珠或南洋珠，創作春、夏、秋與冬季4款詩意戒指。

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列松與石造型胸針（左）5,350,000元，盛放櫻花造型珠寶腕錶8,750,000元。

同為日系品牌的TASAKI，由創意總監 Prabal Gurung 操刀設計的Atelier高級珠寶系列，也曾在台展出向大自然致敬的「Living Nature」與靈感源自海洋的「Ocean Frontier」兩大主題珠寶，精選珍珠搭配彩色寶石，創作風格前衛的耳環與大件項鍊，當中發想自壯觀瀑布的Waterfall系列項鍊，即運用鑲嵌美鑽的筆直線條展現強烈水柱的生命力，點綴單顆南洋珠增添柔美氣息。

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI Atelier Waterfall項鍊，14,000,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）
▲TASAKI Atelier　Forest Valley項鍊，27,800,000元。

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關鍵字：

MIKIMOTO, TASAKI

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