第一眼看見什麼動物？6種選項一窺你的「內心世界」　準到上節目

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網站上形形色色的心理測驗百百種，但是像這種憑直覺「第一眼看見什麼」的測驗特別有趣，因為在看到題目的當下就知道答案，比較不會有想太多、猶豫太久的問題，日本綜藝節目《月曜夜未央》便曾介紹過一項「第一眼看見什麼動物？」的心理測驗，一共有六種動物的圖案疊在一起，將從你第一個看見的動物，看出你的「內心世界」。

▲從你第一個看見的動物，看出你的「內心世界」。（圖／翻攝自《月曜夜未央》）

Ｑ：以上圖中，第一眼看見的動物是什麼？

A. 狼

B. 狗

C. 熱帶魚

D. 蝴蝶

E. 老鷹

F. 鴿子

【解析】

【解析】

【解析】

A. 狼

狼代表著危險與不安的意象，在面對麻煩跟風險時，你常會感到強烈的不安，但你總是硬著頭皮上，勇於去迎面擊破難關，不過也因此你經常被周遭的人認為是天不怕、地不怕，很有能力又什麼都難不倒的人，其實你只是把不安的情緒都藏在武裝背後，真實的你是個心思敏感且容易受傷的人。

B. 狗

狗狗是人類最好的朋友，第一眼看見狗，你可能是個十分重視朋友的人，對你來說只要將一個人視為「朋友」，就會傾力相待，與對待不是朋友的人將會相差十萬八千里，甚至會有較高的警戒心或攻擊心態，界線劃分得非常清楚。

C. 熱帶魚

看見熱帶魚輪廓的朋友，你可能是個比較在意他人眼光的人，平時十分注重打理自己的外表，很在意自己在別人眼裡的模樣、第一印象，雖然別人眼中總是光鮮亮麗，但你容易因此而忘了培養內涵，忽略了自己內心的成長與磨練。

D. 蝴蝶

看見蝴蝶的朋友，你是個喜歡追求新鮮感的人，生活中總是會各方嘗試許多新的事物，這件事有點做不好，沒關係在做看看另一件，不斷的轉換跑道之間，你的生活新鮮有趣，但同時也顯得過於忙碌，很少有停下來的時刻。

E. 老鷹

你屬於比較渴望權力與地位的類型，為了達成目標，你會用盡所有辦法，不管再累你都會堅持到最後，不過有時候因為慾望太強烈，你可能會不自覺犧牲了身邊重要的人，所以在人際關係的維持上，包括感情，你就比較不擅長。

F. 鴿子

你有非常強烈的同理心，習慣性地會為他人著想、站在他人的角度思考，對於家人、朋友和戀人都非常重視，並且最重視心靈的交流、精神層面上的追求，幾乎對物質這方面沒什麼太大興趣，現實生活上過得很簡單、樸素，但你活得很自在，心靈很富足。