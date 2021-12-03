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蔡詩芸名牌小廢包背上癮　香奈兒、巴黎世家都是心頭好

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▲▼ 蔡詩芸 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲蔡詩芸潮流風格穿搭，不忘搭配精品包與名錶。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星蔡詩芸熱愛潮流穿搭，總不忘搭配名錶與精品包，近期容量超小的小廢包當道，她也趕流行，日前在電梯裡自拍時，背上Balenciaga（巴黎世家）與GUCCI合作的「The Hacker Project」系列拉鍊肩背包，休閒又率性的風格，正是她最自在的模樣。

▲▼ 蔡詩芸 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲蔡詩芸背The Hacker Project zip shoulder bag拉鍊肩背包36,900元。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

巴黎世家The Hacker Project系列重新演繹GUCCI元素，將招牌「GG」Logo改為「BB」，經典的紅綠織帶同時躍上包款，從馬鞍包到小巧的短夾均備，是近日最熱門的時尚合作設計，蔡詩芸入手的款式為36,900元的拉鍊肩背包，搭配她寬大的白色衛衣，潮流味立現。

▲▼ 蔡詩芸 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲蔡詩芸曬出牛仔布的香奈兒小包。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

香奈兒（CHANEL）是蔡詩芸的另一心頭好，日前她曬出衣櫃一角，露出黑色、米色皮革以及牛仔布的香奈兒翻蓋包，近日又在IG限時動態曬出小巧的牛仔布包，金屬鍊帶有雙C Logo小圓球裝飾，雖然是裝不了太多東西的小廢包，但可愛極了。

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關鍵字：

蔡詩芸, Balenciaga, 巴黎世家, GUCCI, CHANEL, 香奈兒

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