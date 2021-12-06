「下地獄這回事，讓我非常討厭自己」　《地獄公使》反思人性金句請牢記

編輯／Beverly 圖／翻攝自Netflix

Netflix影集《地獄公使》上線後，就在網路掀起超高討論度，隨即便打破《魷魚遊戲》紀錄，拿下全球節目類第一名寶座。本劇講述人類會在毫無預警的情況下，被「天使」宣判死期，並由地獄使者以殘忍的方式帶入地獄，借此探討人性自私、貪生怕死、邪教、私刑等議題。劇中人物因立場不同，而對「宣判」有不同的心聲，以下就來盤點《地獄公使》引人共鳴的金句。

＃因為害怕不得好死才當好人，這樣能稱為正直嗎？

＃正因為有這股恐懼，我才能活得比別人更正直。





＃你覺得沒有原則的世界會怎樣？世界末日。

＃人類得學會自律。

＃你真的認為以人的自律性為基礎打造出來的法律體系能實踐正義嗎？

＃我們不知道這到底是不是神的旨意，但如果真的是我們也只能違反，因為這裡是屬於人的世界。

＃我不懂神是什麼東西，也沒興趣知道，我只清楚知道，這是屬於人的世界，人的世界就該由人自己看著辦。

＃當審判者成為被審判者，他們就會明白！人類至少該擁有獨自死亡的權利。

＃反正人終有一死，至少能在臨終時保持清醒已經很萬幸了。

＃人都可能會死可能是得病或是意外死亡，但是要下地獄這回事，讓我非常討厭自己。

＃想抓住能彌補自己過錯的機會，這也是她向這個世界贖罪的機會。

＃剛出生的孩子哪會有什麼罪呢？

＃哭是孩子要求別人救自己的方法，因為孩子想繼續活下去，為了吸引人幫忙才哭的。

＃希望我遇到的不幸，可以像其他的憾事一樣單純進行哀悼就好。

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