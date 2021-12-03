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凱特王子妃防Omicron遮半張臉看展　收起笑容認真賞彩蛋

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▲▼ 凱特 。（圖／路透社）

▲凱特王子妃戴著黑色口罩，欣賞Fabergé製作的精緻復活彩蛋。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

Omicron變異株來勢洶洶，英國政府再度祭出口罩令，搭乘大眾運輸工具與進入商店、銀行或郵局等需佩戴口罩，雖然博物館尚未被列入，但凱特王子妃昨現身維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A），參觀俄羅斯珠寶商Fabergé展覽，已全程戴黑色口罩做示範，她平日的招牌笑容不復見，取而代之是專注看展的認真神情。
▲▼ 凱特 。（圖／路透社）

▲凱特穿約5,100元Ralph Lauren渦紋圖案襯衫搭黑色高腰褲亮相。（圖／路透社）

昨凱特參觀V&A博物館舉辦的「Fabergé in London: Romance to Revolution」展覽，身穿約5,100元的Ralph Lauren渦紋花襯衫，搭配黑色高腰褲現身。由於她戴著黑色口罩遮住大半張臉，只能從她的一雙眼解讀她對此展覽的興趣。

▲▼ V&A 。（圖／翻攝V&A）

▲英國女王伊莉莎白二世收藏的Fabergé雪茄盒也在展出之列，盒上為英國國會大廈圖案。（圖／翻攝V&A博物館官網）

凱特仔細端詳俄羅斯金匠Carl Fabergé創作的精緻復活彩蛋，運用貴金屬、寶石及琺瑯打造的作品深受受沙皇阿歷山大三世喜愛，1903年品牌在倫敦開設海外第一家分店，將珠寶彩蛋、甚至藏有機關的巧妙設計帶入英國，此次展覽中即包含3件女王伊莉莎白二世的收藏品，當中一款雪茄盒呈現英國國會大廈圖案，對女王而言意義非凡。

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關鍵字：

凱特, 王子妃

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