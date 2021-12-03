千元有找！歐舒丹「聖誕彩球」好夢幻，經典明星商品都在裡面

▲聖誕可愛掛飾必買，價格可愛好入手。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

聖誕節即將到來，不少美妝品牌推出超可愛聖誕彩球，裡面更是集結不少經典明星商品，CP整個破表！不管是自用或是拿來送給好友，絕對都是最夢幻的聖誕禮物。

▲豐收限定版馬鞭草星型彩球組，680元（限量）、豐收限定版杏仁聖誕襪彩球組，680元（限量）、豐收限定版男士星型彩球，680元。

粉絲每年敲碗的歐舒丹聖誕彩球組，今年外型又變得更可愛，推出聖誕襪和星星造型彩球包裝，還有男士專屬的臉部保養節慶彩球，內含多款經典明星商品，絕對是今年千元禮物首選，顏值實力兼具的超完美禮盒。

▲SABON 迷你茉莉花語 明星三部曲彩球（限定包裝），980元、流金年華 迷你沐浴油彩球（限定包裝）， 980元。

SABON也推出澎湃華麗的聖誕彩球，掛在樹上讓裝飾變得更加繽紛，彩球中裝入了迷你的茉莉花語沐浴油、絲綢乳液和護手霜，不僅外面可愛，裡面也可愛。另一款沐浴油彩求更精選三款經典香調：PLV、以色列綠玫瑰、茉莉花語，讓你送禮送到心坎裡。

▲Jo Malone London 2021星光聖誕系列星光香氛掛飾(銀色、黑色)，1,580元。

Jo Malone以星光聖誕為主題，推出星星造型的掛飾，無論是拿來交換禮物或是吊掛在聖誕樹都相當可愛。今年限定推出兩款，分別為銀色吊飾（罌粟花與大麥香水9ml和鼠尾草與海鹽潤膚霜15ml)、黑色吊飾（青檸羅勒與柑橘香水9ml和黑莓子與月桂葉潤膚霜15ml）。

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