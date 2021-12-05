《鬼滅》「炎柱」性感內衣也太辣！粉嫩「香奈乎款」融化男友

編輯／Emily 圖／翻攝自p-bandai.jp、shop-shimamura.com

日本動畫《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」終於要登場，許多周邊產品也趁勢推出。日本Bandai公司先前出過的《鬼滅之刃》女性內衣、家居服，曾在網路上引發話題，大受好評後又帶來了第二彈，這次居然把「炎柱」大哥的火焰元素融入設計，穿上去直接辣度破表。

日本Bandai公司先前推出的《鬼滅之刃》女性內衣、家居服系列，以炭治郎、禰豆子、胡蝶忍為主角，將他們的服裝特色、元素融入設計。這次第二彈選擇了「煉獄杏壽郎」、「栗花落香奈乎」兩大角色，設計出內衣褲組、細肩帶上衣、公主袖短上衣、家居短褲，以及髮帶和束口小包包。

「煉獄杏壽郎款」將炎柱服裝上的火焰元素融入設計，但把強烈的色彩改成柔和的淺橘、淡黃，做成少女感十足的印花圖案。內衣褲組以白色為底，配上火焰印花和紅色蝴蝶結，穿上去可愛又性感，公主袖短上衣不只能當家居服，外出穿也不違和。

「栗花落香奈乎款」整套都是嫩嫩的粉紅色，仔細看上面印滿小小的花朵和蝴蝶，衣服上的緞帶裝飾，還繫成和香奈乎衣服上的一模一樣，不管是內衣褲、家居服，穿起來都唯美浪漫。

想收集更多《鬼滅之刃》小物，也可以看看「鬼滅之刃收納箱」和「鬼滅之刃椅墊」，這兩款都以角色們的服裝為靈感設計，像收納盒正面就能明顯看出鬼殺隊制服、禰豆子和服…，椅墊也是相同圖案。收納箱和椅墊都有炭治郎、禰豆子、煉獄杏壽郎、富岡義勇、胡蝶忍五種款式。

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