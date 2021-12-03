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宋智孝頂「醜短髮」化身霸道女總裁　網毒舌：變成大媽、老十歲

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記者王則絲／台北報導

韓女星宋智孝日前出席Asia Artist Awards（簡稱AAA）頒獎典禮，順利連霸拿下人氣獎，當天她以新剪的小男孩短髮造型亮相，穿著一身黑長大衣與長筒皮靴，並畫上全框眼線妝容，女總裁般的霸道氣場瞬間噴發，與先前長髮的軟萌魅力判若兩人，因此宋智孝剪短髮後的首個紅毯造型，便引來網友們分為兩派談論不休，更有人毒舌評論：「變成老大媽。」

宋智孝先前在IG上曝光最新剪的激短髮髮型，告別出道20年來一直維持的中長髮或長髮，結果卻招來粉絲一面倒的負評，說是「醜短髮」、「狗啃的」，甚至集體要求換造型師，不過後來有人出面替宋智孝的公司平反，表示此次改變髮型是宋智孝本人的意願，「如果她不滿意也不會在社群網站上PO文」，以她在演藝圈的地位，造型師也不大會干涉她個人的想法。

▲宋智孝。（圖／翻攝自IG）

▲宋智孝剪短髮引起粉絲激動要求換造型師。（圖／翻攝自IG@my_songjihyo）

而剪了短髮後出席的首個大型活動上，宋智孝為搭配新髮型，選穿YHC的雙排扣大衣踏上紅毯，腰間鏤空設計讓纖腰肌膚若隱若現，也讓大家間接發現原來宋智孝「裡面沒穿」！再以皮靴收尾，加上煙燻眼線妝容，整個紅毯上的女星就屬她最帥氣，氣場爆棚。

不料毒舌網友們再度現身，認為宋智孝這次的紅毯就敗在了新髮型：「這髮型老了十歲不只」、「第一次感受到智孝歐膩變老了」、「變成老大媽」、「路人，真的很像大媽」、「短髮很姨」、「沒有以前的元氣了。」但也有粉絲支持：「很帥啊！」、「只有我覺得很好看嗎？」、「看起來很幹練」、「她喜歡就好了啊！」

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關鍵字：

宋智孝, 短髮, 宋智孝短髮, AAA, 顯老, 紅毯

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