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財運擋不住！「5星座」天生富貴命，貴人們還排隊來幫你

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▲▼5星座天生富貴命。（圖／翻攝自FB/JTBC Drama）

▲5星座天生富貴命，貴人運旺到不行。（圖／翻攝自FB/JTBC Drama，以下同）

編輯／Lily

許多人都怨嘆留不住錢，即便努力工作，離富貴總差好一大段距離，微博占星專家指出，5個星座天生就是富貴命，財運來了擋也擋不住，成功只是遲早的問題。

#天秤座

天秤是好好先生、好好小姐，但一切換成工作就轉換成女強人模式，有超乎一般人的耐力和決心，在事業上能夠獨當一面，職場上的人際關係，總會以智慧化解，天秤30-40歲事業起飛期，未來大富大貴只是時間的問題。

#天蠍座

天蠍天生有著領導才能，在職場上很容易成為領袖，在事業上有一番成就，天蠍人生一路走來算是順暢，也結交了不少真心朋友，貴人運非常旺。工作方面除了自己努力加上好友相助，直達成功較不容易走冤枉路。

▲▼「5星座」天生富貴命，好運擋不住 。（圖／翻攝自FB/SBS Drama）

#巨蟹座

巨蟹外柔內剛，外人看來安靜無害，但是他們內心其實很有想法，巨蟹其實頭腦聰明，知道如何為自己取得最大利益。一路走來即便遇到逆境，也不會為生活發愁，因為天生就是有富貴命。

#獅子座

獅子座天生有財，從小到大幾乎是衣食無憂，對於錢財他們都看很淡，與其財富，他們更重視能利用自己的才能，開創事業新天地。不缺財運又願意努力，可說是天生贏家。

▲▼「5星座」天生富貴命，好運擋不住 。（圖／翻攝自FB/SBS Drama）

#水瓶座

水瓶頭腦清晰，做事有條理，是一位完美的夥伴。水瓶工作勤奮也值得同伴的信賴，往往容易被委以重任，長時間累積之下，積聚到大量財富其實並不難。

關鍵字：

星座, 富貴, 好運

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