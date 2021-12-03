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G-SHOCK聖誕對錶寫滿數學題目　別頭痛，是愛的公式

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▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲靈感來自愛的數學方程式G-SHOCK & BABY-G對錶LOV-21A-1A，成對銷售9,200元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歡樂聖誕節即將到來，流行錶款應景新款紛紛出籠，CASIO主打個性對錶搶攻情人市場，將愛的數學方程式融入設計中，錶帶上寫滿公式，其實是紀念歷久不衰的愛情；Swatch則延續與史努比合作的熱力，推出聖誕節特別版，有趣的是錶盒竟是狗碗造型，取出錶後變身為不鏽鋼食物碗。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲發想自方格筆記本寫滿愛的數學方程式的G-SHOCK & BABY-G對錶LOV-21B-7，成對銷售7,000元。

CASIO每年選暢銷款G-SHOCK與BABY-G組成限量版對錶的G Presents Lover's系列，今年邁入25周年，勾起你我數學課的記憶，但絕對不是頭痛的問題，而是甜蜜的方程式，採用x²-|x|y+y²=25方程式，繪製出代表愛心的圖樣，錶背刻有 2021字樣和代表相反兩極吸引力法則的天使和魔鬼圖樣，黑色款為LOV-21A-1A對錶；白藍配色的LOV-21B-7則以方形DW-5600和BGD-560為藍本，靈感源自黑板與霧面白色方格紙，面寫滿了數學方程式，更甜的是對錶緊靠竟可拼出愛心圖案，面盤也點綴小紅心，再按下照明按鈕可浮現愛心輪廓的冷光照明。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch X Peanuts聖誕特別版腕錶的特殊包裝，取出錶後變身為不鏽鋼食物碗。（圖／Swatch提供，以下同）

而以童趣設計吸睛的Swatch X Peanuts 聖誕特別版腕錶，經典黑白格Peanuts花生漫畫貫穿錶帶，描繪了查理布朗、史努比、露西和幾個好朋友們一起堆雪人、搭乘雪橇的玩耍場景，面盤上則是史努比躺在五彩燈串裝飾小屋上的圖案，洋溢節慶氣息，配備不繡鋼碗的「錶盒」，更添收藏價值。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch X Peanuts聖誕史努比的靈感來源於Peanuts花生漫畫，4,750元。

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關鍵字：

G-SHOCK, CASIO, Swatch

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