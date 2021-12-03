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「FENDI精品貓熊」免費拿！　台灣限定8款實用LINE貼圖登場

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▲精品貼圖 。（圖／品牌提供）

▲精品貼圖又一發， FENDI宣告帶來「招牌吉祥物FendiDi」貓熊貼圖。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

為了讓精品更加生活化，過去DIOR、GUCCI都曾推出過LINE貼圖，現在FENDI也宣告帶來「招牌吉祥物FendiDi」貓熊貼圖，一共有8種表情，穿著招牌FF Logo外衣的貓熊擺出超萌POSE，必須動動手指免費下載一波。

喜愛FENDI的粉絲都知道，吉祥物FendiDi是星二代設計師王令塵打造，以巧妙熊貓玩偶呈現，而這款可愛角色終於一躍而上LINE貼圖。為慶祝品牌台灣官方帳號正式上線，推出期間限定「FEND x FendiDi」貼圖，共有8種款式，包括日常的愛心、HELLO、THANK YOU等，非常實用。

▲精品貼圖 。（圖／品牌提供）

▲FendiDi貼圖一共8款。（圖／品牌提供）

而FendiDi也穿著FF Logo特色外衣擺出活潑姿勢，彰顯品牌的設計理念，如今8款貼圖都能免費獲得，12月30日前加入FENDI TAIWAN官方line帳號好友即可下載。

GUCCI與DIOR則是在今年年初相繼帶來LINE貼圖，GUCCI將明星貓咪插畫與台灣特色小吃小籠包、珍珠奶茶結合，並為貓咪穿上GG Logo毛衣，背上夯款Horsebit 1955馬銜扣包，模樣十分可愛。DIOR為Lady Dior黛妃包與小猴子展開奇幻冒險，讓民眾隨時隨地傳訊息也散發時尚感。

▲精品貼圖 。（圖／品牌提供）

▲精品貼圖 。（圖／品牌提供）

▲今年年初GUCCI與DIOR相繼帶來LINE貼圖 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

精品, 貼圖, LINE, FendiDi, FENDI, 免費

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