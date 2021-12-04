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LIFE・經典／快樂兒童餐裡有一座森林　女大生設計最療癒的麥當勞

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▲快樂兒童餐。（圖／翻攝林纤如Regina／artbyregi.co IG）

▲設計系女學生將快樂兒童餐包裝變成一座森林，受到不少迴響。（圖／翻攝林纤如Regina／artbyregi.co IG）

記者蔡惠如／綜合報導

全球速食龍頭麥當勞販售的快樂兒童餐，想必有許多人都很熟悉，其標誌性的紅色餐盒讓人印象超深，近期一位馬來西亞設計系學生林纤如Regina，也針對這個知名的餐盒提出自己的設計改造，因發破千人按讚，小小盒內不但可擺入飲料與全部餐點，展開後還能成為一座小森林，成為名副其實的「快樂兒童餐」了。

以目前的快樂兒童餐（Happy Meal）的設計來說，不但無法放置餐點飲料，而且包裝再拆開後也沒有任何其他用途，只能一次性的使用，而且飲料還要用另外的紙袋來裝，每次點餐都為地球製造更多垃圾。

林纤如所設計的餐盒，是在原本提盒一體成型的架構下，再加入一個內盒設計穩定結構，這樣一來即便是較有重量的飲料，也能一並放入盒內，增加攜帶上的便利性，內盒跟外部提手可以分開，盒子則採用上蓋固定，所以可以輕易攤開，在外用餐也很容易。

 
 

而無論是盒內或是外部提袋內側，都有美麗的植物與花卉插圖，來呼應設計主題「MAGICAL FOREST（神奇森林）」，讓小孩在用餐過程中也能體會到自然之美，底部也有環境知識，描述自然中如何從小種子長成一棵大樹，從小就有愛護自然之心，長大後便會珍惜環境。

 
 
 
 

此外，快樂兒童餐裡最讓人津津樂道的玩具，隨著麥當勞之前宣布的減塑、將採用紙板與可回收材料政策，也將會有縮減或更改設計的改變，MAGICAL FOREST版本則採用內附的紙板，拼湊出大象、長頸鹿與斑馬，放置在森林的外盒上畫龍點睛，內部所附的小樹盒也超可愛，更棒的事還能結合AR，讓整個森林在手機裡動起來。

 
 
 
 

雖然這只是一個學生提案，但也是一個出色的設計模式，在這個急於減塑就世界的全球趨勢下，只要一個很棒的想法，不但能增加更多樂趣，也能讓地球更加美好。

關鍵字：

麥當勞, 快樂兒童餐, 包裝設計, 林纤如Regina

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