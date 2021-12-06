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Lulu日系可愛風尬上酷辣歐美風　親揭4招私藏的「隱惡揚善」穿搭術

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編輯／Beverly　圖／翻攝自IG@sunnygirl800424

主持小天后Lulu黃路梓茵以自然不做作的風格廣受觀眾喜愛，私服穿搭比較日系的她，日前於IG發佈與女星好友劉紀範（Amanda）出遊的穿搭照，表示雖然風格差異很大，兩人卻很有默契使用相同的穿搭元素，讓她感到非常有趣，並親自講解私藏的「隱惡揚善」穿搭術。

▲Lulu與好友Amanda感情甚好。（圖／翻攝自IG@amanda_itsme）

▲Lulu與好友Amanda感情甚好。（圖／翻攝自IG@amanda_itsme）

Lulu與Amanda穿搭風格差異極大，兩人卻很有默契使用了「長版白襯衫為基底」的穿搭元素。Amanda的酷辣歐美風使用丹寧及黑色、銀色元素來做搭配，簡單的幾何小包為上身做點綴，為了展現纖細小腿的優勢，下身著用緊身牛仔褲及貼腿厚底靴平衡視覺效果；日系可愛風的Lulu則用溫柔的淡色系為穿搭主軸，較為單薄的身形以長版襯衫及寬褲增加份量感，外罩短版綠色背心為長版襯衫增加層次，最後選用增高厚底鞋補足身高。

▲LULU日系穿搭。（圖／翻攝自IG@sunnygirl800424）

Lulu表示「雖然（兩人）都不是社會認定的標緻的女性身材，但我們對於穿搭都有自己的想法」，兩人皆採用「隱惡揚善穿搭術」，並且想鼓勵各種不同身形的女生勇敢穿搭、展現自我。想學習Lulu的日系可愛風，以下五大秘訣快筆記起來。

多層次疊穿

日系穿搭主打自然又略帶清秀感的風格，因此不會過度顯露身材，以休閒舒適為主，善於使用基本款打造混搭疊穿的效果，每個人不同的身形可根據穿搭來揚長避短；除此之外，雖然主打寬鬆卻巧妙使用皮帶當作配件，不但顯腿長還能保留腰身。

▲LULU日系穿搭。（圖／翻攝自IG@sunnygirl800424）

▲短版綠色背心外搭透膚質感罩衫更有日系多層次穿搭風格感。

剪裁寬鬆

由於主打休閒舒適為主，因此比起緊身剪裁的服裝，日系風格更偏好版型較為寬鬆的款式，並且每件單品都不會太厚，會有太熱或是過度臃腫的效果。

沉穩的基本色系

日系風格跳脫近年主流的繽紛色系，偏好白、黑、深藍、灰或米色等簡約安全的色調；以淡雅純色系與淺大地色系為主的「#淡色女子」時尚穿搭，更成為這二年日本女性的IG人氣關鍵字。

▲LULU日系穿搭。（圖／翻攝自IG@sunnygirl800424）

▲日系穿搭以基本色系為出發點。

獨特配飾搭配

由於日本人從小就被教育「不穿襪子」是一件不衛生的事情，因此不管穿著復古娃娃鞋還是涼鞋，都一定會搭配襪子，襪子因此成為日系穿搭不可缺少的標準配備；使用漁夫帽、貝雷帽、髮帶等頭部配飾，為沉穩色系的穿搭增添細節；日系大耳環則強化個人風格；主打休閒舒適的造型，絕對不可缺少帶有休閒隨意感的簡約帆布包。

▲LULU日系穿搭。（圖／翻攝自IG@sunnygirl800424）

▲日系鞋襪搭配真的特別可愛。

▲LULU日系穿搭。（圖／翻攝自IG@sunnygirl800424）

▲善用頭飾、耳環等配件，增加穿搭細節。

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關鍵字：

Lulu, 黃路梓茵, Amanda, 歐美穿搭, 日系穿搭, 穿搭

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