fb ig video ETtoday search mobile

IKEA網紅鯊鯊出吊飾啦！　12月底前只送不賣「紅翻春節」好喜氣

>

▲IKEA網紅鯊鯊吊飾。（圖／IKEA、新光三越提供）

▲IKEA首度以旗下網紅鯊鯊推出新春吊飾。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA旗下藝人網紅鯊鯊連旺數年，人氣居高不下，繼去年熱門周邊商品鯊鯊悠遊卡之後，今年再推超可愛的新春吊飾當作卡友年度滿額禮，一樣是邪惡的只送不賣，在12月底前只要消費滿額就能求得一個，看在鯊鯊笑容如此可愛、「宜家平安」這4個字這麼討喜的份上，看下家裡還缺什麼快到IKEA補貨了啦！

鯊鯊今年真的是旺翻了，內湖店居然還有主題餐廳，嘉義快閃店開幕大家也是急於去跟鯊鯊見面，甚至台北小巨蛋店重新回檔開張前10分鐘，就有民眾二話不說拿了3隻結帳，IKEA看準即將到來的舊曆年，首次推出鯊魚造型「宜家平安造型吊飾」，超討喜的造型絕對要秒收的啊。

▲IKEA網紅鯊鯊吊飾。（圖／IKEA、新光三越提供）

其吊飾以充滿喜氣的紅色小繡袋，拼接探出頭的超萌鯊魚，帶著笑容揮動小手的打招呼，真的讓你過年就笑開懷，卡友在2021全年度持宜家卡年度累積消費超過5,000元，可在明年1／24至2／13期間持宜家卡、實體或數位兌換券，至全台IKEA客服櫃台免費兌換「宜家平安造型吊飾」送完為止。

▲IKEA網紅鯊鯊吊飾。（圖／IKEA、新光三越提供）

▲SNOOPY關愛巡迴展可免費入場，有超可愛打卡區。（圖／新光三越提供，以下同）

另一位療癒大神史努比，近期也在新光三越南西店一館，舉辦免費入場的「花生漫畫/SNOOPY關愛巡迴展」，主旨在傳遞「關愛自己」、「關愛彼此」、「關愛地球」等三大重要理念，現場不僅販售超可愛的關愛展系列商品，還有許多打卡點免費提供拍照，包括史努比大型公仔、關愛祝福牆、校車造型大型扭蛋機、霓虹燈拍照互動區等，讓大家療癒之餘也能拍拍照留念一下。即起至明年1／16前都可前往參觀。

▲IKEA網紅鯊鯊吊飾。（圖／IKEA、新光三越提供）

關鍵字：

IKEA, 鯊鯊, 春節吊飾, 年度卡友禮, 網紅鯊鯊, 宜家家居

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

分手就不會再吃回頭草的三大星座！TOP1令人驚訝竟然是它

分手就不會再吃回頭草的三大星座！TOP1令人驚訝竟然是它

高雄新Outlet「skmpark」下月開幕　美式加州建築、露天餐廳曝光

高雄新Outlet「skmpark」下月開幕　美式加州建築、露天餐廳曝光

吠陀占星12月運勢輪到「射手、雙魚」財運旺　處女年底順利脫單

吠陀占星12月運勢輪到「射手、雙魚」財運旺　處女年底順利脫單

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」，紅白小湯圓竟是最低 星巴克12月連續30天首度「咖啡免費送」　數位活動全優惠品項曝光 超模搶穿「傘蜥蜴裝」竟是H＆M推出　莫莉找101忠狗拍大片帶貨 蔡詩芸名牌小廢包背上癮　香奈兒、巴黎世家都是心頭好 失心瘋！哈利波特快閃店推全新學院周邊　來挑交換禮物絕不踩雷 周子瑜芭比粉裙下長腿太銷魂！　罕見「男友視角」洩成熟S曲線 日本文化之美濃縮在珠寶中　MIKIMOTO巴洛克珠長出逼真松樹

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面