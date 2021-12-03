IKEA網紅鯊鯊出吊飾啦！　12月底前只送不賣「紅翻春節」好喜氣

▲IKEA首度以旗下網紅鯊鯊推出新春吊飾。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA旗下藝人網紅鯊鯊連旺數年，人氣居高不下，繼去年熱門周邊商品鯊鯊悠遊卡之後，今年再推超可愛的新春吊飾當作卡友年度滿額禮，一樣是邪惡的只送不賣，在12月底前只要消費滿額就能求得一個，看在鯊鯊笑容如此可愛、「宜家平安」這4個字這麼討喜的份上，看下家裡還缺什麼快到IKEA補貨了啦！

鯊鯊今年真的是旺翻了，內湖店居然還有主題餐廳，嘉義快閃店開幕大家也是急於去跟鯊鯊見面，甚至台北小巨蛋店重新回檔開張前10分鐘，就有民眾二話不說拿了3隻結帳，IKEA看準即將到來的舊曆年，首次推出鯊魚造型「宜家平安造型吊飾」，超討喜的造型絕對要秒收的啊。

其吊飾以充滿喜氣的紅色小繡袋，拼接探出頭的超萌鯊魚，帶著笑容揮動小手的打招呼，真的讓你過年就笑開懷，卡友在2021全年度持宜家卡年度累積消費超過5,000元，可在明年1／24至2／13期間持宜家卡、實體或數位兌換券，至全台IKEA客服櫃台免費兌換「宜家平安造型吊飾」送完為止。

▲SNOOPY關愛巡迴展可免費入場，有超可愛打卡區。（圖／新光三越提供，以下同）

另一位療癒大神史努比，近期也在新光三越南西店一館，舉辦免費入場的「花生漫畫/SNOOPY關愛巡迴展」，主旨在傳遞「關愛自己」、「關愛彼此」、「關愛地球」等三大重要理念，現場不僅販售超可愛的關愛展系列商品，還有許多打卡點免費提供拍照，包括史努比大型公仔、關愛祝福牆、校車造型大型扭蛋機、霓虹燈拍照互動區等，讓大家療癒之餘也能拍拍照留念一下。即起至明年1／16前都可前往參觀。