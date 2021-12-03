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皮卡丘已落伍！「黑化卡比獸」無預警曝光帥翻　潮迷們明年必搶

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記者王則絲／台北報導

還記得先前在潮流圈引爆熱潮的「黑色皮卡丘」嗎？來自日本潮流教父藤原浩與《POKÉMON》合作的聯名企劃「THUNDERBOLT PROJECT」，單單就是個絨毛玩偶，卻在全球都搶翻了，不過如今，皮卡丘的時代已正式成為過去式，近日藤原浩於IG上曝光了全新的「黑化卡比獸」，可愛萌樣讓潮迷們瞬間沸騰！

▲黑化卡比獸 。（圖／翻攝自IG）

▲最廣為人知的黑色皮卡丘玩偶。（圖／翻攝自IG）

近幾年來《POKÉMON》在潮流圈成為超搶手的合作對象，卡通玩具不再只是兒童們的專屬，更是大人們昂貴的收藏品，不過很多時候，都是由皮卡丘獨佔鰲頭，被製作成超多酷炫造型，但其實還有很多各自受到粉絲喜愛的寶可夢，像是「卡比獸」，正是元老級寶可夢中，數一數二強大又療癒的角色。

▲黑化卡比獸 。（圖／翻攝自IG）

▲黑化卡比獸 。（圖／翻攝自IG）

▲藤原浩曝光2022年將推出的「黑化卡比獸」。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

藤原浩這回率先曝光的「THUNDERBOLT PROJECT」的新作品，正是以卡比獸為原型出發的玩偶，「黑化卡比獸」帥度絲毫不輸皮卡丘，圖中可以看到一共會有四個尺寸，從巨大療癒到小巧迷你都能一次擁有，只見卡比獸以直立的坐姿呈現，全身黑的造型裡只有嘴巴露出小獠牙是白色的，簡直太萌！不過目前還沒有精確的發售預報，僅知道將會在2022年和大家見面。

寶可夢魅力無法擋，近期最新的聯名企劃為與Converse合作推出的鞋款，為慶祝寶可夢誕生25周年，這次雙方合作特別將回憶拉到寶可夢故事最初開始發生的關東地區，以初代的寶可夢們為主題，包括妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、胖丁和皮卡丘⋯⋯都一一現身於Chuck Taylor All Star的鞋款上。

▲Converse X 寶可夢 。（圖／品牌提供）

▲Converse x 寶可夢聯名系列預計於12月3日起在指定店點陸續上市。（圖／品牌提供）

關鍵字：

藤原浩, 卡比獸, 皮卡丘, 黑化卡比獸, 黑色卡比獸, 黑魂, 寶可夢

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