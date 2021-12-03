ecL彩妝一抹美出神仙顏值！絕美完勝每場聖誕派對

文、圖／VOGUE

年末的聖誕派對季節到來！想要每次出席派對時都展現出最完美面貌，讓質感與華麗兼具的ecL彩妝為你量身打造精緻妝容，神速登頂派對焦點！

要打造完美聖誕派對彩妝，主角級的絢麗眼妝絕對是致勝關鍵，ecL彩妝與旅日IG網紅插畫家Eszter Chen合作，推出聲林之王限量聯名彩妝，有著可愛的樹獺、小鹿與花豹靈動地融入包裝，ecL眼頰兩用盤嚴選符合亞洲系眼妝色，以大地色與珊瑚色彩展現如叢林色彩般魅力，低調奢華的亮粉勾勒出雙眸純淨飽和色澤，可自由創造出清新日常妝容或派對用深邃眼妝，眼彩的高附著力能賦予長效眼妝不掉妝。

有了迷人魅惑的眼妝，更要搭配上精緻底妝讓妝感更加出色加分，ecL口碑火紅的CC霜能有效遮瑕並正確調整膚色，化妝新手也能輕鬆使用，添加積雪草與維他命B3，上妝同時為肌膚溫柔保養，連敏感肌也能安心使用！並貼心地加強控油有效持妝，輕鬆創造出高級感爆棚的霧面妝效，再疊加上眼頰盤中的頰彩做局部打亮，整晚派對過後也能維持甜美氣色。

專為亞洲女生量身打造！一抹實現命定自信美唇

給還在尋找適合自己口紅色號的你，ecL水潤唇膏推出三款色澤，專為亞洲人膚色設計，掀起美妝迷們的瘋狂討論，誰擦誰美根本三色都想全部收入！

「女王耀紅01」輕鬆展現時尚性感的氣勢紅唇，直接躍升為派對上的女王代表！「奶茶薔薇02」輕抹變身為自帶仙氣的溫柔小姐姐，帶粉的蜜桃奶茶色甜而不膩，讓人無法移開目光，最百搭的「蜜桃珊瑚03」不挑膚色誰擦都能駕馭，柔美的珊瑚調帶出女孩的優雅氣質，化妝包必備一支！而且ecL水潤唇膏加入維生素E、維他命C與乳木果油，能夠長時間滋潤雙唇維持水分，不只顯色更讓唇部看起來澎潤柔嫩，是聖誕派對中不可缺少的邂逅神器，一抹為你展開一場美好邂逅。

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