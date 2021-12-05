奧斯塔羅12星座一周運勢1206-1212　處女看緊荷包、天蠍與另一半溝通困難

20211206-1212奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：處女座事業運最旺！下周渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯要建議在工作上要適時的休息可別讓自己累過頭。

TOP2：雙魚座愛情運最旺！長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，一直以來的溝通也將開啟了良好的連鎖反應，兩個人心靈也將有更大的共鳴。

TOP3：射手座金錢運最旺！偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友可以考慮進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入。

本周需注意星座



1.牡羊座事業運需要留意：些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，要多加注意避免這樣的情況。

2.天蠍座愛情運需要留意：雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題將重蹈覆轍，奧斯建議下周若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決。

3.巨蟹座金錢運需要留意：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意。

牡羊座



整體運勢★★

牡羊朋友稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全。

愛情運勢★★★

彼此關係停了下來，對於情感中的熱情些微的消退，因此有強烈被動的暗示存在都在等對方主動，奧斯建議下周面對愛情可以再主動一些。

事業運勢★★

些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，要多加注意避免這樣的情況。

金錢運勢★★★

下周情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動而花大錢。

金牛座



整體運勢★★

金牛朋友將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷了，逐漸從內在的壓力轉往反映在外在情緒與行動，讓你備感無力。

愛情運勢★★★

長久感情中的問題在下周浮現，讓雙方都對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周，藉由溝通或許能帶領彼此往更深的層次前進。

事業運勢★★★

對於目前的學事業感覺不再向以往的熱情，在面對目前的工作與學業都將感到些許的無奈，會有想異動的想法出現。

金錢運勢★★

正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

雙子座



整體運勢★★★★★

歡愉及慶祝的氣氛將充滿雙子朋友下周的生活裡，長久以來努力的事情也有望開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友也許能減緩許多。

愛情運勢★★★★

彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友下周桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象。

事業運勢★★★★

學事業方面有成功的徵兆，甚至出現成功為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。



金錢運勢★★★

偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友捎來點投資訊息也可以好好參考一下。

巨蟹座



整體運勢★★

巨蟹朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，也連帶產生對自我的疑慮。

愛情運勢★★★

雙方溝通度在下周下降許多連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執。



事業運勢★★★

面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意。

獅子座



整體運勢★★★

不甘受到束縛的感覺，將讓獅子朋友下周的生活多了點不平靜，往好處想，是因為自己的企圖心一直都不算太低，因此造就下周汲汲營營的生活！。



愛情運勢★★★★

雙方對於情感的需求度增加，不斷尋找新的刺激來增添感情生活的色彩，另外要是目前情感穩定的朋友，奧斯建議可以安排個出遊激起雙方感情的浪花。

事業運勢★★★★

學事業方面不再願意安逸在目前的生活當中，變動的狀況存在下周生活中，讓你對於工作或事業有更大的企圖心想要突破。



金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，可多花點心思在本業上，強大的企圖心將帶進許多錢財。

處女座



整體運勢★★★★

對於成功的渴望增強許多，讓處女朋友下周行動力高上許多且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中，這些都讓自己安心。

愛情運勢★★★★

雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情繼續付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少，另外不管單身或有伴的朋友，奧斯建議可以的話安排個小旅行。

事業運勢★★★★

下周渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯要建議在工作上要適時的休息可別讓自己累過頭。

金錢運勢★★

要小心有散財的可能性，下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭。

天秤座



整體運勢★★★

天秤朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下周顯得煩躁許多，情緒起伏當然也將勢必存在，奧斯建議在面對這些惱人的狀況時，要適時轉個念頭或許能學到不少經驗。

愛情運勢★★★★

過往遇到的狀況或經驗在下周又重新浮現，導致在面對另一半時多了點不耐煩，好處是雙方都有意好好解決出現的問題，不再讓問題隨時間淡化。



事業運勢★★★★

學事業方面，過往不想處理的事情或問題在下周終於肯好好解決了，工作上也有望出現貴人讓你好好學習，所以要好好把握。

金錢運勢★★★

偏財運還不錯，但都屬守不住的財富，奧斯建議若真想守點財下周要注意一些不必要的開銷。

天蠍座



整體運勢★★★

許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓天蠍朋友顯得有點手足無措。

愛情運勢★★

雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題將重蹈覆轍，奧斯建議下周若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決。

事業運勢★★★

學事業方面，計畫受到阻礙的狀況則更加明顯，或許是規劃已久的事情正要付諸行動時卻意外被打斷，或是一直以來都穩定的事情在下周開始動盪起來。

金錢運勢★★

正偏財運一般，不太有進財的機會，也要多避免小賭或是試試手氣，以免有破財的可能喔。

射手座



整體運勢★★★★

安穩、平靜的元素將充斥射手朋友下周的生活，原因來自於過往的熱情在下周顯得平靜許多，那樣的熱情活潑慢慢的由外在轉入了內心層面。



愛情運勢★★★★★

雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，雙方對於感情的態度也願意開始作調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

事業運勢★★★★

在學事業方面，目前的工作及學業中持續穩定的成長，也願意在目前的環境中繼續努力，一切顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★

偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友可以考慮進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入。

摩羯座



整體運勢★★★

摩羯朋友對於目前的生活將有著不滿足的想法，而也因為這樣讓你們在下周都願意花更大的精神著重在想辦法改變目前的現況。



愛情運勢★★

非單身的朋友下周要多加注意和另一半的相處，可能將有不小的爭執產生，而這樣的爭執也會波及到周遭的人。

事業運勢★★

學事業方面，容易對環境感到不滿足和同事之間也有摩擦的可能性存在，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周將會辛苦一些。

金錢運勢★★

正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意物質慾望的提升，或許會讓財務吃緊些。

水瓶座



整體運勢★★★

大環境的不穩定，讓水瓶朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，正因為如此會積極的尋找讓自己穩定下來的方式。

愛情運勢★★★

看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決。

事業運勢★★★

異動的想法在下周開始出現，對於目前的學事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

雙魚座



整體運勢★★★★★

雙魚朋友將是個理性思考的一周，並且充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱著你的事下周將更加明朗，對於事情的掌控度也提高許多。

愛情運勢★★★★★

長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，一直以來的溝通也將開啟了良好的連鎖反應，兩個人心靈也將有更大的共鳴。

事業運勢★★★★

學事業方面，下就將是突飛猛進的一周，努力的結果將在下周開始顯現，手邊的工作也將進入相當穩定的開始。

金錢運勢★★★★

正財運相當好的一周，在工作上獲得的金錢回報將有望讓你感到滿足。

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