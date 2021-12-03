麥當勞升級西餐廳竟賣起「燉牛肉派」　一口咬下超濃郁爆餡

編輯／Emily 圖／翻攝自mcdonalds.co.jp、twitter@mcdonaldsjapan

日本麥當勞先前曾推出過一款「奶油可樂餅漢堡」，麵包中間夾了金黃酥脆的可樂餅，咬下去還有濃郁的白醬通心粉，吃起來超級誘人，大受好評後也成了每年冬季期間限定販售的商品。今年冬天除了「奶油可樂餅漢堡」回歸，還帶來淋上安格斯牛番茄肉醬的新款，以及熱騰騰的「燉牛肉派」。

日本麥當勞到了冬天，都會限時推出「奶油可樂餅漢堡」，可樂餅外酥內軟，中間夾了與奶油白醬完美融合的蝦和通心粉，一口咬下會有滿溢出來的餡料，再配上生菜、專屬醬汁…，真的罪惡度爆表。除了舊版回歸，今年更推出了升級的「安格斯牛番茄肉醬款」，奶油可樂餅淋上由安格斯牛、紅番茄、紅葡萄酒慢燉出來的肉醬，也太多汁可口。

除了漢堡，日本麥當勞也推出了適合冬季的點心「燉牛肉派」，冷冷的天裡來一個特別溫暖，外層派皮金黃酥脆，裡面的餡料由牛肉、馬鈴薯、紅蘿蔔等蔬菜燉煮而成，濃郁風味讓你的胃和心都能被療癒，將從12月8日限時開賣至2022年1月初。

還有兩款期間限定的雞塊沾醬也很吸引人，一款是「龍蝦番茄奶油醬」，帶有龍蝦、大蒜香氣的醬，絕對讓人上癮。另一款是「日式牛排醬」，由黑胡椒、蒜、紅酒…調製而成，還有秘密配方松露，實在是太奢華。

不只麥當勞有特殊新款，日本摩斯漢堡也推出了期間限定的「壽喜燒漢堡」，在漢堡牛肉的上方，加上以甜辣醬汁烹煮而成的壽喜燒，最後再擺上一顆半熟蛋，咬一口就有蛋液流出來，配上滿滿的肉超級美味，看了都快流口水。除了漢堡，還可以搭配暖暖的紅豆湯，湯裡還加了軟Q湯圓。

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