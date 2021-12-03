▲卡地亞年度頂級珠寶腕錶展華麗豋場，金馬影帝張震帥氣出席。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨、謝婷婷）

▲新科金馬影帝張震帥氣出席2021卡地亞年度頂級珠寶暨腕錶展。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃稜涵／採訪報導

新科金馬影帝張震以及藝人曾之喬亮麗現身，出席2021卡地亞年度頂級珠寶暨腕錶展，張震一上台大家就先舉杯歡慶，恭喜張震奪下金馬影帝，而張震同時也是卡地亞全球品牌形象大使，他透露自己在看展時，忍不住要求試戴一枚環繞40.35克拉凸圓形藍寶石的美洲豹鑽戒。

▲張震一上台大家就先舉杯歡慶，恭喜張震奪下金馬影帝。（圖／記者屠惠剛攝）

張震指出，「那一款戒指是一個豹的形象，配的一個藍色寶石，整隻豹從頭到尾巴都有， 它沒有閉合起來，豹的手是前面那一半，尾巴繞過來到後面另一半，我覺得它的設計很有意思，簡單有重點，這樣的設計比較少見，戴起來看也很美」。

▲▼張震透露自己在看展時，忍不住要求試戴一枚環繞40.35克拉凸圓形藍寶石的美洲豹鑽戒。（圖／記者屠惠剛攝、公關照）



2021卡地亞年度頂級珠寶暨腕錶展以「Une journée avec Cartier」(A Day with Cartier) 為主軸，今年有30件全球獨一珍品是首次抵台曝光，以及新作SIXIÈME SENS系列在內的250餘件頂級珠寶與腕錶作品，總價值逾新台幣23億元，展覽現場規劃成三個展區，包括「漣漪效應」、「繁茂自然」與「靈動姿態」展區。

在「漣漪效應」展區，卡地亞尋求透過創作呈現珠寶的本質。EVANESCENCE項鍊上醒目的鑽石璀璨光芒經過天然珍珠虹彩柔和光澤的調和，兩種珍貴的寶石相互映襯，創造出水珠閃爍的景象。

▲在「漣漪效應」展區，卡地亞尋求透過創作呈現珠寶的本質。（圖／記者劉亮亨攝）

接著在「繁茂自然」展區中，卡地亞則透過珠寶工坊匠心打造，延續品牌引以為傲的「Tutti Frutti獨家寶石雕刻工藝」，將絢麗奪目的UDYANA作品設計成可變化穿搭的多種佩戴方式，饒富新意。

▲在「繁茂自然」展區中，卡地亞則透過獨家寶石雕刻工藝，將作品設計成可變化穿搭的多種佩戴方式（圖／記者劉亮亨攝）

最後在「靈動姿態」展區，卡地亞選擇以若隱若現、栩栩如生的美洲豹幻影來展現。Panthère de Cartier DEMLISLELLE系列將品牌象徵性的美洲豹特色採橘紅色珊瑚搭配烏黑縞瑪瑙，襯托幾何圖案並勾勒作品的立體感，展現出節奏鮮明的結構。

▲在「靈動姿態」展區，卡地亞選擇以若隱若現、栩栩如生的美洲豹幻影來展現。（圖／記者劉亮亨攝）

身為品牌好友的曾之喬，對於首度亮相的鱷魚造型相當驚艷，曾之喬表示，「我自己還蠻佩服卡地亞，可以把很多很漂亮的動物的紋路和姿態，真的轉換成珠寶作品的形式，我真的覺得這不是開玩笑的，因為很容易會做得很僵硬，但是那些豹啊老虎啊鱷魚的姿態，都可以這樣栩栩如生，我覺得好厲害」。

▲品牌好友曾之喬，對於首度亮相的鱷魚造型相當驚艷。（圖／記者屠惠剛攝）

全場最高單價的卡地亞1895系列粉色鑽石戒指，鉑金鑲嵌一顆2.75克拉艷彩紫粉色（Fancy vivid purple-pink）矩形切割鑽石、鑽石，價值逾2.5億元台幣，今年展覽完整呈現卡地亞精湛的工藝技術，以及超越感官的藝術魅力，帶領大家進入創意無限的奇幻之旅。

▼全場最高單價的卡地亞1895系列粉色鑽石戒指，價值逾2.5億元台幣。（圖／公關照）