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閃亮聖誕老人擺件、星星掛飾添節慶感　3,000元有找

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▲▼ Swarovski,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Holiday Cheers聖誕老人擺件，單款 2,290元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入12月，聖誕布置在賣場中紛紛出籠，奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）於台北101水晶軒，以代表聖誕的綠色和金色配色的八角形禮盒，打造極大型聖誕樹裝置，成為拍照熱點，但聖誕氣氛不限賣場，品牌推出一系列閃亮的Holiday節慶系列小擺件或掛飾，輕鬆就能為居家空間增添節慶感。

▲▼ Swarovski,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇台北101水晶軒布置八角禮物盒聖誕樹。

今年施華洛世奇推出豐富的聖誕元素擺件，包括3000元有找的聖誕老人、精靈、雪人、2021限定版的Mo牛和Ricci麋鹿，各個模樣可愛；品牌同時有可裝飾聖誕樹的聖誕球、以創新不對稱專業工法切割的67個切割光芒星掛飾，年度限定款以圓形金屬標籤刻有西元年數字並點綴小顆水晶，滿足年年收藏的消費者。

▲▼ Swarovski,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Festive 2021年度限定掛飾，2,490元。

▲▼ Swarovski,Georg Jensen 。（圖／公關照）▲▼ Swarovski,Georg Jensen 。（圖／公關照）
▲施華洛世奇小熊聖誕球掛飾（左）3,490元， Kris小熊2021聖誕限定版 3,990元。

致力推廣居家生活品味的丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen），除了別具設計感的不鏽鋼材質酒器、香檳保冰桶、酒杯、燭台等生活精品可布置聖誕餐桌，也為佳節團聚的親友備妥小遊戲，發表內含1 個骰盅、5 個骰子的SKY系列骰子旅行組，藉由好質感「玩具」拉近彼此的距離。

▲▼ Swarovski,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生推出親友團聚可一起玩得SKY系列骰子旅行組，包括1 個骰盅、5 個骰子，2,300元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

▲▼ Swarovski,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲為聖誕餐桌增添品味的喬治傑生SKY系列香檳酒瓶保冰桶，6,500元。

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關鍵字：

施華洛世奇, Swarovski, Georg Jensen, 喬治傑生, 聖誕節

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