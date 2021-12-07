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說．流行／包住頭的「醜萌Balaclava帽」為何爆紅？　幕後故事一次看

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記者鮑璿安 ／專題報導

時尚的腳步飛快，因季節與時下議題總會誕生新火花，《ET FAHSION》說流行這次介紹Balaclava（巴拉克拉法帽）的故事，以遮蓋住頭部的巧妙輪廓走紅，雖然醜萌難以駕馭，但今年秋冬會看到該單品頻繁出現在大眾視線中，究竟有什麼幕後故事，一起來看看。

Balaclava（巴拉克拉法帽）其實是禦寒工具

Balaclava 很像是滑雪面罩或是頭套，但是它其實是戰爭下的產物，首次出現於1854年巴拉克拉瓦戰役中，英國騎兵配戴這種頭套以應對寒冷的海風，將其戴在頭上，僅僅露出眼睛或是臉部，藉此達到禦寒功能，最初和時尚完全沾不上邊。

Marine Serre 、 Miu Miu也以Balaclava為靈感

巴拉克拉法帽包裹住頭部的造型，除了禦寒功能外，還帶有一絲恐怖色彩，因此被不少品牌拿來與叛逆宣言結合。曾拿下LVMH大獎的「彎月牌」Marine Serre 在2020 秋冬系列，以回收尼龍製成的半月形 Logo頭套，將Balaclava時尚進化，鮮明的效果成為穿搭達人的配件之一；Miu Miu更將其加入鉤織花朵、多彩圖騰設計，賦予全新的童趣靈感，幫助Balaclava成功洗刷恐怖罪名，更多了可愛氣息。

疫情加持Balaclava熱賣

在疫情催化之下，根據Lyst 年度時尚趨勢報告指出，Balaclava和針織帽在短短數周內搜索量增加了 64%，或許大眾認為反正都要戴口罩出門了，包裹住頭部的配件有何不可。

▲金卡戴珊以巴黎世家 （Balenciaga）全黑套裝走上紅毯，被網友笑稱走錯場 。（圖／AP）

▲金卡戴珊以巴黎世家 （Balenciaga）全黑套裝走上Met Gala紅毯成最大贏家。（圖／AP）

另外，不得不提及2021 時尚奧斯卡Met Gala典禮中，「﻿﻿翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）以巴黎世家（Balenciaga）全黑套裝走上紅毯，由創意總監 Demna Gvasalia操刀一系列深色單品，組成部分包括頭套、手套以及高跟靴，將全身包得密不透風反而吸引目光，或許秋冬時節終於可以順理成章將自己包裹住，也是一種時尚體現。

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關鍵字：

說流行, Balaclava, 巴拉克拉法帽, 單品

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