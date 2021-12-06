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Footer除臭襪一雙只要152元　可消滅異味＋保護腳底不受傷害

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文／C編

不管是男性還是女性，很多人都有腳臭的困擾，這時可以透過除臭襪來改善異味的問題，「Her森森」推出女星楊小黎推薦的「Footer除臭襪特輯」，有各種減壓、輕壓力的除臭襪可以挑選，最低價格才下殺972元，絕對是有足部容易流汗、長時間穿不透氣鞋款的人必備。

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▲Footer,除臭襪,襪子,Her森森,。（圖／Her）

▲Footer除臭襪特輯，最低價下殺972元，點我購買

輕壓力/運動氣墊船短襪-男/女款6雙，售價2280元、特價972元

採用足踝氣墊臥壓技術，氣墊式的設計腳底，採起來輕盈舒適，舒緩腳底疲勞感與壓力，阿基里斯腱雙向衡定的設計，可以讓走路更加穩定，達到固定之稱的效果，同時提升足部與腳跟的活動自由度。

X型雙向減壓足弓船短襪-男款10入組，售價3800元、特價1521元

足弓的特殊設計改變了運動襪的功能，讓長時間在戶外的人，可以讓腳隨時保持乾爽之外，還可以有效的減緩足弓的疲勞，包覆性強的功能可以增強運動表現，減少足底筋膜炎的發生，達到輕壓力的效果。

輕壓力三線運動船短襪-男款10入組，售價3800元、特價1521元

這款運動船短襪採用足底全厚的設計，踩起來就像是在雲端一樣，軟綿綿的非常舒服，因為足底厚度加強，因此適合汗量大的人使用，採用透氣式織法，可以加強循環透氣，增強排汗的效果，減少悶熱感，不讓足部濕熱不適。

流線型氣墊減壓科技襪-男款10入組，售價3800元、特價1521元

在腳底採用輕壓力氣墊式設計，增加腳跟的保護性與彈跳性，舒緩腳底疲勞感與壓力，減少摩擦達到舒適的效果，不易感覺疲勞並且可以緩衝走路時的壓迫衝擊感，具有一定的緊度，另外，採用我特殊彈性襪口，不容易鬆脫，伸縮效果更佳。

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▲Footer,除臭襪,襪子,Her森森,。（圖／Her）

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X型減壓經典護足船短襪-男款10入組，售價3800元、特價1521元

在腳部設計了隱形足弓墊，透過足弓抗引的部分，來減緩足弓活動所承受的壓力，利用減壓的效果，調整包覆性，達到支撐足弓與減壓抗引的特殊體驗，環狀彈性繃帶可以防止襪子左右滑動，減少足部傷害與摩擦。

關鍵字：

Footer, 除臭襪, 襪子, Her森森

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