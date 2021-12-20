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沉浸式美肌／年末派對狂歡季！4招打造精緻妝容不失手　第2點幫你避開面具感

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▲▼ 自然美 派對妝 。（圖／記者湯興漢攝）

▲年末聚會、派對多，妝容精緻度變得更重要。（圖／記者湯興漢攝，影／自然美提供）

記者李薇／台北報導

年末就是派對的季節，要如何才能從眾多美眉中脫穎而出，妝容絕對是致勝的關鍵，想要擁有不失手的吸睛妝容，一定要遵循以下4個重點，避開容易讓妝容顯髒、看起來沒質感的誤區，打造出精緻完美的妝容效果。

▲▼ 自然美季刊 派對妝容。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 ecL大馬士革玫瑰花妍噴霧，100ml，NT$990。

1.妝前保濕一定要做好

想要擁有服貼細緻的妝容，妝前保濕一定要做好，建議可以先使用ecL大馬士革玫瑰花妍噴霧，全臉噴灑後輕拍吸收，油性肌膚可再搭配一支精華液即可，乾性肌膚可以搭配乳霜，打造出具有潤澤感的基底，可以幫助後續妝容更加服貼。

▲▼ 自然美 派對妝 。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森自然美 ecL CC霜SPF35★★★，NT$900。

2.底妝色號切忌過白

現在很流行韓系的妝容，很多人選用底妝的時候，就會挑選比肌膚脖子要白好幾個色階的粉底，但這樣畫好的底妝容易讓人覺得有面具感，建議可以先使用CC霜先塗抹打底，先達到修飾肌膚潤色的效果，接著再使用ecL氣墊粉餅輕拍臉部肌膚，均勻膚色、打造一致性的底妝效果。另外要注意，粉底色號不要挑太白，也能讓底妝呈現出自然的效果。


▲▼ 自然美 派對妝 。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 ecL眼頰兩用盤，NT$790；立體修容盤，NT$690。

3.色塊感太重

眼影、腮紅、眉毛沒有自然暈染開，每個部分顏色都很重的話，會讓人覺得有色塊感，在臉上呈現出一坨一坨的感覺，這樣容易顯得妝感很廉價、不精緻。記得一定要將顏色暈染開來，才不會有色塊感，建議可使用集結經典大地色及珊瑚粉色調的ecL臉頰兩用盤和好上手的ecL立體修容盤，輕鬆打造出精緻多變的妝容。

4.妝容一個重點就好

雖然每個人臉部上可能都有很多地方需要修飾、上妝，但不宜用過多的顏色堆疊，這樣看起來反而會像小丑，比如使用了現在最流行的紅色眼妝，就可以使用像是ecL水潤唇膏，搭配比較清爽、自然的唇彩打造妝容平衡感；若喜歡強調唇妝，眼影色系就不要再用鮮豔色彩，可使用基本大地色調，避免臉上重點一堆，而讓妝容看起來雜亂不精緻。

▲▼ 自然美 派對妝 。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 ecL水潤唇膏，NT$450。

關鍵字：

ecL, 彩妝, 自然美, CC霜, 保濕噴霧, 氣墊粉餅, 水潤唇膏, 彩妝, 派對, 妝容, 派對妝

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