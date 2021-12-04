fb ig video ETtoday search mobile

TWICE Momo側胸、腿根全露化身「性感雪天使」　志效「胸前緊繃」對尬

>

編輯／JJ

韓女團TWICE本月份推出全新日文歌曲《Doughnut》，並於2日推出單曲MV，全員皆以夢幻造型出鏡，吸引廣大粉絲的目光，官方IG上開始釋出成員們的造型幕後照，其中Momo穿上細肩純白禮服，不只托出傲人上圍，側邊的蕾絲透視更能從側胸一路看到腿根，火辣身材全都露，而隊長志效也不落人後，換上一襲方領貼身裙裝，胸前更是顯得飽滿緊繃，腰臀曲線超逼人。

▲momo、志效。（圖／翻攝自IG）

▲TWICE Momo釋出MV拍攝幕後照。（圖／翻攝自IG@twicetagram，以下同）

TWICE日文新曲推出後，短短時間內獲得超過350萬次觀看，不光是台灣成員周子瑜於雪地中獨舞所穿的「芭比粉」裙裝令人驚艷，其他成員們的造型也很有看頭。

MV拍攝期間，Momo於雪地造景中擺拍一系列美照，為粉絲們放送滿滿福利，她身穿一襲優雅白紗，托出傲人上圍，不愧是以好身材著稱，不過轉到側面更讓人看呆了，從側胸、腰際、一路到腿根幾乎都是透視狀態，僅靠薄薄蕾絲相連，驚人的小心機讓她制霸全場，惹火指數爆表，被粉絲們讚是：「性感雪天使。」

▲momo、志效。（圖／翻攝自IG）

▲momo、志效。（圖／翻攝自IG）

身為隊長的志校，不讓子瑜和Momo專美於前，同樣選穿一身純白裙裝，方領設計與貼身的剪裁下，讓她的胸前顯得更為緊繃，飽滿美胸呼之欲出，腰臀曲線也一覽無遺，再搭以俏麗短髮，純欲仙氣噴發，展現出不同的一面，同樣令粉絲們超驚艷。

▲momo、志效。（圖／翻攝自IG）

▲momo、志效。（圖／翻攝自IG）

▲志效MV造型。

►宋智孝頂「醜短髮」化身霸道女總裁　網毒舌：變成大媽、老十歲

►少時秀英一次撞衫兩大女神沒在怕！　太妍、IU「少穿一件」都輸了

關鍵字：

TWICE, Momo, 志效

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

2022年整體運勢最好的3大星座！Top 1變身人氣王，桃花運大開

2022年整體運勢最好的3大星座！Top 1變身人氣王，桃花運大開

看似健康其實容易發胖的4種食物！第3吃了血糖飆升還容易餓

看似健康其實容易發胖的4種食物！第3吃了血糖飆升還容易餓

高雄新Outlet「skmpark」下月開幕　美式加州建築、露天餐廳曝光

高雄新Outlet「skmpark」下月開幕　美式加州建築、露天餐廳曝光

情感勒索絕對要遠離！網揭「3種朋友」別深交，有害身心 亞歷珊卓馬甲禮服辣秀北半球　美照主角其實是「牠」背後意義更暖 星巴克「平替小香包」再+1！綠色小盒子、復古紅編織包本人已經太美 超準心測「2021年末即將發生的事」！　一張圖案藏4種狀態 周子瑜芭比粉裙下長腿太銷魂！　罕見「男友視角」洩成熟S曲線 蔡詩芸名牌小廢包背上癮　香奈兒、巴黎世家都是心頭好 《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」首播竟有兩集　先複習金句等著看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面