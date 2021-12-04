TWICE Momo側胸、腿根全露化身「性感雪天使」　志效「胸前緊繃」對尬

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韓女團TWICE本月份推出全新日文歌曲《Doughnut》，並於2日推出單曲MV，全員皆以夢幻造型出鏡，吸引廣大粉絲的目光，官方IG上開始釋出成員們的造型幕後照，其中Momo穿上細肩純白禮服，不只托出傲人上圍，側邊的蕾絲透視更能從側胸一路看到腿根，火辣身材全都露，而隊長志效也不落人後，換上一襲方領貼身裙裝，胸前更是顯得飽滿緊繃，腰臀曲線超逼人。

▲TWICE Momo釋出MV拍攝幕後照。（圖／翻攝自IG@twicetagram，以下同）



TWICE日文新曲推出後，短短時間內獲得超過350萬次觀看，不光是台灣成員周子瑜於雪地中獨舞所穿的「芭比粉」裙裝令人驚艷，其他成員們的造型也很有看頭。

MV拍攝期間，Momo於雪地造景中擺拍一系列美照，為粉絲們放送滿滿福利，她身穿一襲優雅白紗，托出傲人上圍，不愧是以好身材著稱，不過轉到側面更讓人看呆了，從側胸、腰際、一路到腿根幾乎都是透視狀態，僅靠薄薄蕾絲相連，驚人的小心機讓她制霸全場，惹火指數爆表，被粉絲們讚是：「性感雪天使。」

身為隊長的志校，不讓子瑜和Momo專美於前，同樣選穿一身純白裙裝，方領設計與貼身的剪裁下，讓她的胸前顯得更為緊繃，飽滿美胸呼之欲出，腰臀曲線也一覽無遺，再搭以俏麗短髮，純欲仙氣噴發，展現出不同的一面，同樣令粉絲們超驚艷。

▲志效MV造型。

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