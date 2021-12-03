Moët香檳金色快閃店現身信義　限定新年禮盒「緞帶有巧思」

▲酩悅香檳在信義A13開設快閃店，販售限量耶誕新年禮盒。（圖／記者蔡惠如攝、海尼根提供）

記者蔡惠如／台北報導

隨著12月底越來越接近，法國知名香檳品牌Moët & Chandon酩悅香檳，在A13信義遠百開設快閃店，以華麗的金色為主色調，延伸到充滿法國風情的吧台，針對這個充滿祝福與感恩的時節，也推出限定耶誕禮盒，除提供瓶身印字服務之外，今年也新推出緞帶包裝服務，不但能在緞帶上印製特殊字樣，還能上傳自己錄製的影片，藏在專屬的QR Code裡。

無論任何時節，香檳總是歡樂、歡聚的象徵，針對耶誕節慶的送禮潮，酩悅香檳在信義快閃店限量銷售「耶誕新年禮盒」，分成紙盒與精緻鐵盒，上方以金色氣泡搭配璀燦煙火的歡慶元素，呈現今年疫情後的歡欣心情。

而快閃店除了獨賣耶誕新年禮盒紙盒版外，現場也提供專屬瓶身印製服務，消費者還可選擇緞帶印製服務，除祝福話語之外還有專屬QR Code，送禮者可錄製一小段祝福話語上傳，收禮者只要掃描便可看到影片，是屬於彼此的私密空間。

若想小酌一番，快閃店後方則有自動販賣機，至櫃台購買專屬硬幣，即可投幣購買Mini Moët香檳，單瓶售價680元，6入禮盒售價4,200元；耶誕新年禮盒紙盒版與鐵盒版售價分別為1,900元與2,100元，快閃店從即起至明年1／2止。

▲Mini Moët香檳6入禮盒。

另一也能代表歡慶的酒款海尼根啤酒，近期也看好年末歡聚，12／1前精選北、中、南三家餐酒館以及全台300多間酒吧，同步推出驚喜星銀套餐或嘗鮮優惠，星銀套餐包括「一酒・點意 19.1」的老靈魂梅香排骨三菜一手原價1,569元，特價1,399元；「Chill Play 去憂不累」威靈頓牛排，啤酒優惠價100元；Intention拿手菜「墨西哥雞肉飯」與「焗烤起司炸雞塊薯條蘸蒜頭培根奶醬」，任一點菜啤酒優惠價2瓶250元。

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