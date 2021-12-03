超準心測「2021年末即將發生的事」！　一張圖案藏4種狀態

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終於步入了2021年的尾聲，12月既是結束也是新的一年起點，在此期間心態上會出現許多變化，日本網站「TRILL」就發佈了一項心理測驗，據說根據一張圖片，猜測4個可能出現的物品，就可以測出你在12月應該完成的事情，一起來分析！

第一眼看到圖中的形狀，讓你想到了以下哪一種物品？



▲第一直覺從該圖片聯想到哪一件物品 。（圖／翻攝自TRILL）

1. 火焰

2. 炸蝦



3. 數字6



4. 裝飾品

分割線下有解答

分割線下有解答

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1. 選擇「火焰」的人，有等待完成的目標

選擇火焰的人其實距離你心中的目標不遠了，很可能只差最後一步，需要你自身的堅持才能在新年來臨前完成，請別停留在原地，達成後對於明年的發展也會有進步。

2. 選擇「炸蝦」的人，忽略了長期陪伴你的人

12月對於你而言，是一個表達感謝和愛意的月份，在一年的最後，請務必回首這一路上對你有過幫助的人，對他們表達心中所想，不然很可能因為忙碌而疏忽了親近的人，讓自己的朋友越變越少。

3. 選擇「數字6」的人，需要斷捨離

你的個性需要人在旁叮嚀才有前進的動力，所以一年的最後，請一定要記得「斷捨離」，無論是物品或是人際關係都一樣，減輕心中的負擔才能繼續前行，不敢捨棄往往才是羈絆的開始。

4. 選擇「裝飾品」的人，學會把責任分擔出去

你很常遇到事情就一肩扛起，導致最後讓自己非常疲憊，所以今年的尾聲，嘗試把一切不必要的工作分擔出去，或是適時給自己喘息放假的空間，才能走更長遠的路。

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