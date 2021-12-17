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在家開睡衣派對必備暖腳神器　8款「毛毛拖鞋」時髦可愛，穿出門也OK

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編輯／Beverly

隨著天氣越來越寒冷，赤腳走在家裡冷颼颼的地板上，是否有感受到刺骨的涼意呢？除了穿上襪子與鋪設地毯外，一雙舒適溫暖的毛拖鞋絕對是冬季必備單品，不只保暖效果極佳，毛茸茸的高質感設計，就算只是在家開睡衣派對，都能輕易成為全場焦點。

▲毛拖鞋。（圖／翻攝自ZARA）

▲Rose、華莎也愛時髦「毛拖鞋」。（圖／翻攝自IG@ roses_are_rosie，@ _mariahwasa）

PUMA

輕奢絨毛拖鞋

一向受到年輕人喜愛的PUMA又出新花樣，為了因應低溫侵襲，特別推出毛絨絨的輕奢絨毛拖鞋，共有兩種款式，分別為普通拖鞋版型及交叉設計款。白色交叉款繡有PUMA標誌性的「豹」LOGO；普通版型則分為黑、灰、粉三色，並加入品牌標誌織帶，為簡約的毛拖鞋增加設計感。

▲毛拖鞋。（圖／翻攝自ZARA）

▲輕奢絨毛拖鞋高級質感，細節精緻。（圖／翻攝自PUMA官網）

羊羔毛拖鞋

PUMA將近年超夯的羊羔毛融入室內拖啦！本系列羊羔毛拖鞋共有黑白兩色，鞋面以羊羔毛材質製成，並縫製三條類似米其林寶寶形狀的車縫線；圓弧設計連接同色系的短毛內裡，搭配PUMA經典LOGO，使整雙羊羔毛拖鞋時髦不無聊。

▲毛拖鞋。（圖／翻攝自ZARA）

▲羊羔毛材質讓人愛不釋手。（圖／翻攝自PUMA官網）

H＆M

圓弧絨毛家居鞋

非常怕冷的朋友絕對必收這雙圓弧絨毛拖家居鞋，保證讓雙腳溫暖一整個冬天！整雙家居鞋從鞋面到內裡，都選用相同色系的純色短絨毛製成；稍微蓬鬆卻不澎厚的柔順短絨毛，完美製造和諧舒適的視覺效果。

▲毛拖鞋。（圖／翻攝自ZARA）

▲圓弧絨毛家居鞋光是用看的就覺得好溫暖。（圖／翻攝自H＆M官網）

車棉絨毛拖鞋

除了整雙毛茸茸的拖鞋外，也可以考慮H＆M這雙車棉絨毛拖鞋，外部鞋面選用尼龍車棉材質；內裡及鞋墊部分仍使用絨毛材質。少了澎毛設計，使視覺上更為簡約，然而保暖及時髦感絕對不減，想要一雙與眾不同的毛拖鞋，絕對要考慮這雙！

▲毛拖鞋。（圖／翻攝自ZARA）

▲H＆M車棉絨毛拖鞋絕對不撞鞋。（圖／翻攝自H＆M官網）

UNIQLO

拼接刷毛圓弧軟拖鞋

UNIQLO一向主打簡單舒適、輕盈保暖，就連毛拖鞋也不例外，麂皮與絨毛的拼接設計，光是用眼睛看就覺得舒適溫暖。鞋身以柔滑的米白色刷毛為基底；鞋面刷毛處與麂皮材質做拼接設計，平滑麂皮面料完美平衡長刷毛澎澎的視覺效果，柔軟舒適的材質，穿上後保證讓你忘記拖鞋存在。

▲毛拖鞋。（圖／翻攝自ZARA）

▲麂皮與絨毛拼接實在太可愛。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

ZARA HOME

雙針扣羊羔毛拖鞋

雙針扣設計以時髦外型，與穿脫容易的設計成為近年流行大勢，各大品牌紛紛推出相似鞋款，但最別出心裁的絕對是ZARA HOME推出的羊羔毛款式。以米白色羊羔毛打造的鞋身，搭配亮面的金色雙針扣，不僅造型夢幻，柔軟的毛料還能為雙腳帶來溫暖，就算將它穿出門，也絕對時髦好看。

▲毛拖鞋。（圖／翻攝自ZARA）

▲雙針扣設計非常時髦，搭配羊羔毛實在太夢幻。（圖／翻攝自ZARA官網）

燈心絨交叉絨毛拖鞋

ZARA HOME的交叉絨毛拖鞋與其他品牌最大的區別，就是燈心絨拼接設計。交叉處以燈心絨拼接毛料的設計，打造溫暖的視覺效果；鞋墊處為白色絨毛材質，主打柔軟且具有保暖效果，只要穿上它，保證馬上成為全場焦點。

▲毛拖鞋。（圖／翻攝自ZARA）

▲燈心絨與絨毛設計，非常別出心裁。（圖／翻攝自ZARA官網）

GU

交叉絨毛拖鞋

雖然沒有亮眼LOGO加持，但GU交叉絨毛拖絕對不會輸其他品牌。以舒適的短絨毛為基底，搭配低反彈鞋墊；輕盈的材質搭配好清洗的毛料，非常適合因為怕冷，只想慵懶宅家的朋友。

▲毛拖鞋。（圖／翻攝自ZARA）

▲宅家族必備這雙超舒適絨毛拖。（圖／翻攝自GU官網）

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關鍵字：

拖鞋, 羊羔毛拖鞋, 絨毛拖鞋, 毛拖鞋, 宅家族, 睡衣派對

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