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日妞用「飯粒別針」幻想搭訕率激增？網秒吐槽：像蟲卵、太大坨了

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@nasuko_39、creema.jp、foodishstore.jp

日本常有許多搞怪的食物造型小物，最近推特上就有網友（twitter@nasuko_39）分享了一款有趣的「飯粒別針」，別在袖口、衣領上，就像沾到一坨真的飯粒，也讓人不禁幻想可能會被路人搭訕，以「你沾到飯粒了」為開場白，展開一段浪漫情緣，然而也引來不少人吐槽：「像蟲卵」、「飯粒太多」、「可能被覺得很笨」。

▲飯粒別針。（圖／翻攝自twitter@nasuko_39）

「飯粒別針」是由網友（twitter@nasuko_39）自製而成，他使用米粒狀的食物小模型，加上黏膠製成，可以依喜好決定多寡，黏在胸針或髮夾上，做成超Q的食物小物。將「飯粒別針」別在衣服上，就能製造出不小心沾到食物的小迷糊形象，用呆萌感讓搭訕率大增。

▲飯粒別針。（圖／翻攝自twitter@nasuko_39）

▲飯粒別針。（圖／翻攝自twitter@nasuko_39）

雖然想法很可愛，但「飯粒別針」也讓不少網友吐槽：「像蟲卵」、「太大坨了」、「密集恐懼症發作」、「只會被嗆吧！」除了這款，日本網站Creema上面也有販售現成的「飯粒耳環」和「飯粒別針」，這兩款一樣由圓圓米粒組成，但體積比較小，戴起來並不會搞笑或突兀。

▲飯粒別針。（圖／翻攝自twitter@nasuko_39）

▲飯粒別針。（圖／翻攝自twitter@nasuko_39）

▲飯粒別針。（圖／翻攝自twitter@nasuko_39）

日本專門販售食物模型的公司就有推出「米粒材料包」，讓你帶回家自己DIY，也有現成的「飯粒髮夾」可以買。

▲飯粒別針。（圖／翻攝自twitter@nasuko_39）

▲飯粒別針。（圖／翻攝自twitter@nasuko_39）

如果特別喜歡米飯類造型小物，還有一款「飯糰零錢包」也很Q，將小小的口金包做成三角飯糰模樣，以白色為底配上黑色方形裝飾，看起來超逼真，旁邊還能掛上梅子、鮭魚、蘿蔔等吊飾，當成飯糰的配料。

▲飯粒別針。（圖／翻攝自twitter@nasuko_39）

▲飯粒別針。（圖／翻攝自twitter@nasuko_39）

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關鍵字：

飯粒, 別針, , 食物, 小物, 耳環

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