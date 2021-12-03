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5支「神級精華液」讓肌膚開外掛　拿下口罩都能光彩照人

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記者李薇／綜合報導

受到疫情影響，口罩變成人人必戴的配件，消費者願意購買的美妝預算下滑，因長期配戴口罩容易長粉刺和痘痘，更重視臉部保養，根據@cosme調查發現，想購入的第一名為精華液、其次為化妝水、乳霜等等，以安撫「危肌」。相較之下，對臉部彩妝需求大幅下降，光是唇膏下滑84%，且有約94%消費者因長戴口罩減少底妝需求。

《ET FASHION》也盤點最近很厲害的精華液單品，身為想要擁有完美肌膚狀態的女孩，可以透過精華液調理出細緻的膚況。

1.嬌蘭 黑蘭鑽極萃超能精華

▲@cosme,嬌蘭,FANCL,RMK,巴黎萊雅,SUKIN,精華液,。（圖／品牌提供）

取自身處極端環境的安地斯山黑蘭強大生命能量，研發全新「黑蘭鑽防禦科技」，並採用96%珍稀自然來源成分打造而成，為肌膚有效提升防禦力，如同啟動肌膚防護罩，抵禦各種老化問題，開拓頂級護膚的極致境界。

2.RMK 活顏緊緻菁華液

▲@cosme,嬌蘭,FANCL,RMK,巴黎萊雅,SUKIN,精華液,。（圖／品牌提供）

添加「緊緻保濕油」讓肌膚持續保有彈力、光澤、保濕，蘊含「多元植物萃取複合物」- 賦予肌膚深層開始漸進式護理，喚醒肌膚原有的力量，含有防止肌膚粗糙的有效成分，能健康穩定肌膚膚況。

3.FANCL 長效水光精華液

▲@cosme,嬌蘭,FANCL,RMK,巴黎萊雅,SUKIN,精華液,。（圖／品牌提供）

能集中改善膚質缺水問題，質地輕盈水潤，滲透力極佳，蘊含西洋梨果汁發酵精華、稻糠保濕精華、大豆胚芽精華、氨基維他命C等高效補濕營養，並強化肌膚防禦屏障力，早晚使用，為肌膚長效補濕與鎖水。

4.巴黎萊雅 青春密碼酵素肌底調理精華

▲@cosme,嬌蘭,FANCL,RMK,巴黎萊雅,SUKIN,精華液,。（圖／品牌提供）

革命性「雙酵賦活科技」，解鎖肌膚的青春之鑰，膚況3天跳級，超彈潤、速緊緻、激嫩亮，溫和代謝角質，幫助改善老舊角質，加速賦活肌膚與吸收力，強化肌膚屏障，使肌膚緊緻澎潤、更滑嫩透亮。

5.Sukin 無齡肌臉部緊緻精華液

▲@cosme,嬌蘭,FANCL,RMK,巴黎萊雅,SUKIN,精華液,。（圖／品牌提供）

這款輕盈的精華液富含自然活性物質，能柔和地緊緻柔滑肌膚，純核糖、金合歡膠和玫瑰果油能夠維持肌膚彈性，延緩肌膚衰老跡象，添加可可脂有助保濕，提升肌膚對環境傷害的防護力。

關鍵字：

@cosme, 嬌蘭, FANCL, RMK, 巴黎萊雅, SUKIN, 精華液

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