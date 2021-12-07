運動美眉必收高顏質「瑜伽周邊」　美拍IG被狂讚、厚度6mm最剛好

文／LOOKin

因為疫情的關係，相信大家都變得比較少跑健身房，轉為在家運動居多，但在家可以做的運動其實除了肌力訓練之外就沒有太多選擇，這時瑜伽就是一個很好的選擇，瑜伽不僅能訓練肌力也能達到緩和舒展的效果，非常適合忙碌的現代人。而俗話說：「工欲善其事，必先利其器。」想要開始練習瑜珈，基本的裝備要先購足，但卻不知道該如何挑選瑜伽相關的輔助工具嗎？以下為妳整理了幾個挑選瑜伽墊的要點，也精選了幾款超美的瑜伽輔助用具介紹給妳們！光看到這些美美的瑜伽用品是不是恨不得馬上做起瑜珈了呢！

瑜伽墊

對於初入門學習瑜伽的人，絕對不能缺少的輔助工具就是瑜伽墊，初學者在挑選瑜伽墊時有個需要注意的選項：

1.選擇6mm以上的厚瑜伽墊，可緩解關節的不適感，因為瑜伽很多動作需要跪低支撐，跪久了膝蓋會很痛，尤其肌肉還沒練起來時，更容易讓膝蓋受力。

2.止滑性高的瑜伽墊，較高的止滑性比較好練習動作。

3.瑜伽墊本身的重量最好在1.5kg 以上，以免抓地力不足而導致滑動。

4.好清潔性，有些材質較易卡汗跟油，如：軟木、天然橡膠材質，久了會有味道殘留，相對就較難清洗。

5.需時常攜帶瑜伽墊外出者，可選擇TPE的材質，重量最輕巧也最好收納。

▲SUGARMAT 叢林系列瑜伽墊 - 動物馬戲團。（圖／翻攝自@sugarmat）

厚度：0.5 cm

重量：3.3 kg

材質：人造麂皮、天然橡膠

採用環保無毒的天然橡膠和優質合成絨製成，防滑耐用的特性提供更穩定的抓地力，圖案由水性油墨印製，不會因瑜伽練習而磨損。品牌還有繡字服務，是送禮的最佳選擇！

▲Liforme經典瑜伽墊－彩虹希望限量版。（圖／翻攝自@liforme）

厚度：0.42 cm

重量：2.5 kg

材質：純天然橡膠／專利環保 PU

墊上的花紋是其經典的「正位系統」在自主練習的過程中，能透過記號，認識姿勢的正確性並透過觸感找到平衡的位置。

▲YELLOW WILLOW－大理石紋瑜伽墊。（圖／翻攝自@yellowwillowyoga）

厚度：0.3cm

材質：天然橡膠、環保聚酯纖維

採用天然環保的材質與高防滑設計，使用後可用肥皂水與抹布擦拭，可使用洗衣機清洗。

▲Yeti Yoga－梧桐樹瑜伽墊。（圖／翻攝自@yuneyoga）

厚度：0.6cm

重量：1.48kg

材質：PVC，不含乳膠和鄰苯二甲酸酯。

固化油墨數位印刷圖，可使用溫和清潔劑或瑜伽墊專用洗液輕柔水洗，自然風乾。

▲Clesign OSE Yoga Mat 瑜伽墊－聖地亞哥草原。（圖／翻攝自@eco-clesign）

厚度：0.3cm

重量：2.5kg

材質：100%天然橡膠+少量碳纖維

新型陽離子島絲纖維材料結合表面，具優雅別緻的羊毛柔適觸感，結合降噪耐磨，使用壽命長，吸音性、止滑性優異。以清水擦拭並自然風乾。

▲MAGIPEA－乾燥玫瑰麂皮絕美瑜伽墊。（圖／翻攝自@MAGIPEA）

厚度：0.6cm

重量：1.1 kg

材質：TPE

超有感高回彈材質，防滑花紋抓地力強 不怕走位，吸水表面，爆汗也不怕。

瑜伽輔具

除了備妥基本的瑜伽墊，瑜伽磚跟瑜伽繩也是很必須購入的瑜伽輔具，尤其是筋骨比較僵硬的人，常常會需要藉助瑜伽磚作為「支撐」，輔助支撐妳的身體；即使筋骨不夠柔軟，透過磚的輔助也可以將動作加深且舒緩繃緊的位置。輔具還可以幫助「延伸」，若在某個動作中覺得難以維持，輔具就能派上用場，它能幫助妳更貼近身體的正位及加強伸展。

▲lululemon 高密度的海綿瑜伽磚－大理石款。（圖／翻攝自@lululemon）

重量：0.26 kg

每塊磚上刻有字句，無時無刻在練習的過程中鼓勵妳！

▲SUGARMAT Sassy系列瑜伽磚－時髦美洲豹。（圖／翻攝自@sugarmat）

重量：0.33 kg

時髦美洲豹系列產品之一，同花樣還有瑜伽墊、瑜伽繩等產品。

▲Yeti Yoga－民族風瑜伽繩。（圖／翻攝自@yuneyoga）

重量：110g

尺寸：3.7cm x 80-150cm

兩用款，可當瑜伽墊的隨行背帶跟瑜伽練習時的伸展帶。

▲Sugarmat 伸展瑜伽繩－深藍紫。（圖／翻攝自@sugarmat）

重量：0.08 kg

尺寸：長度180cm

手感紮實提高手握牢度，輔助瑜伽體位伸展不滑動。

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