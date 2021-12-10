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iPhone十招「省電隱藏技巧」必學　出門再也不怕耗電太快

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文／LOOKin　圖／LOOKin提供

iPhone省電技巧對於日常離不開手機的現代人來說已經是必備知識，耗電量高的隱藏地雷沒避免、手機電量天天掉超兇！而iPhone12、iOS 14系統以上的超耗電狀態究竟該如何避免？十大實用隱藏技巧示範教學，趕緊通通設定起來！

十大iPhone省電技巧步驟教學

1. 啟用低耗電模式

▲手機耗電。（圖／LOOKIN提供）

第一個使用iPhone最基本的省電技巧，就是開啟「低耗電模式」，設定為低耗電模式螢幕鎖會自動設定成三十秒、 同時會限制手機藍芽、網路與收發訊息、手機定位等的背景存取，如果是輕度使用狀態（打遊戲與資料圖檔、影片大量編輯時除外）像是聽音樂、看YT影片等非常建議開著來節省電量！

2. 選擇深色模式

▲手機耗電。（圖／LOOKIN提供）

如果使用的是OLED螢幕的iPhone（iPhone X以後機型幾乎都是）將手機設定成深色模式，能夠比淺色模式更為省電，點選「螢幕顯示與亮度」就能調整。

3. 自動調整亮度

▲手機耗電。（圖／LOOKIN提供）

或者也可以點選「輔助使用模式」、到「顯示與文字大小」、開啟「 自動調整亮度」 ，就能延長電池續航力，也能讓螢幕效能最佳化。

4. 刪除無用「高耗電量」App

▲手機耗電。（圖／LOOKIN提供）

很少人會時刻注意曾經開啟或下載的App對於手機高額的電量使用影響，其實只要打開「電池」、往下滑就能看到每款App的電池用量占比，如果有許多使用率很低的App、也可以刪除來避免持續佔據電量。

5. 減少螢幕開啟時間

▲手機耗電。（圖／LOOKIN提供）

螢幕開啟時間其實會不知不覺影響電池耗電量，如果可以接受的話，不妨將自動鎖定的時間降為三十秒鐘（如同手機低耗電模式時的設定），也能讓電池續航力提升一些，點選「螢幕顯示與亮度」，就能調整「自動鎖定」的時間。

6. 多使用 WiFi 無線網路

▲手機耗電。（圖／LOOKIN提供）

在收訊良好的WiFi環境底下，使用WiFi因為傳輸距離較短、速度較快，所以也會比起使用手機網路更為省電，所以如果是在有良好收訊的WiFi環境，不妨可以直接使用WiFi取代手機網路來節省電量。

7. 最佳化電池充電

▲手機耗電。（圖／LOOKIN提供）

開啟最佳化電池充電，能讓iPhone記下每天的充電模式， 來降低電池老化速度，別忘了隨時使用隨時充電、絕對好過於讓手機電量幾乎耗盡的時候才充電喔！

8. 關閉AirDrop

▲手機耗電。（圖／LOOKIN提供）

其實若沒有時時傳輸檔案的需求，建議還是養成將AirDrop使用完就關閉的習慣， 能夠更加節省手機電量。

9. 關閉App後再開更加耗電

▲手機耗電。（圖／LOOKIN提供）

過去曾經流行一個迷思是「將App隨時關閉比較能夠節省手機電量」，不過這其實是錯誤訊息，如果是時常需要使用的App，關閉再打開其實會更加耗費電量、反而本末倒置！

10. 關閉APP定位追蹤

▲手機耗電。（圖／LOOKIN提供）

另外一個耗電量大的元兇就是APP的定位追蹤服務，建議可以將不需要使用此項功能的APP定位服務關閉，從「設定」滑到下方「隱私權」到「定位服務」的地方，就能看到目前有開啟此功能的APP，可以分別依據使用時的需求調整成「永不」開啟或是「使用期間」開啟。

延伸閱讀：

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

iPhone, iPhone密技, 省電, iOS 14

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