6款低預算「精品卡夾包」！Gucci聯名Balenciaga必搶、CELINE這款萬元不到

文／美人圈

對於小資女孩來說，想要入手人生第一個精品，最好的選擇就是「卡夾包」啦！今天帶來六款低預算的「精品卡夾包」推薦，不僅價格實惠，大小及實用性都非常適合日常使用，趁著年末慰勞辛苦的自己或是送禮都相當合適～

低預算精品卡夾包推薦1：BOTTEGA VENETA 拉鏈卡夾

採用經典的Maxi Intrecciato設計，不僅非常具有識別度也相當的耐用，中性風格當作聖誕節交換禮物也絕不失敗！有三個卡槽、一個附加口袋，甚至還有拉鍊零錢包，人性化的設計，非常符合日常攜帶需求～

▲BOTTEGA VENETA 拉鏈卡夾。（圖／BOTTEGA VENETA）

低預算精品卡夾包推薦2：YSL MONOGRAM 壓花粒面皮革拉鍊卡包

方正的包型搭配標誌性紋理絎縫設計，嵌有金色品牌Logo，不僅低調又奢華，多個卡片夾層、加上拉鏈零錢收納，讓小小的卡夾也能有大容量，輕巧的外型還能放進女孩們愛的小廢包！

▲YSL MONOGRAM 壓花粒面皮革拉鍊卡包。（圖／YSL）

低預算精品卡夾包推薦3：CELINE 印花TRIOMPHE帆布卡片套

以凱旋門老花搭配CELINE logo作為設計，以及棕色羊皮飾邊，經典復古卻帶有現代簡約設計感！這款卡片包使用兩個信用卡插袋，一個扁平口袋，非常適合不愛帶現金出門的女孩們～

▲CELINE 印花TRIOMPHE帆布卡片套。（圖／CELINE）

低預算精品卡夾包推薦4：Louis Vuitton ENVELOPPE CARTE DE VISITE

採用標誌性的Monogram Empreinte粒面皮革製造，並跳脫以往的棕色皮革面改以吸睛的海軍藍色！款式採用按扣開合，及風琴式隔層，確保卡片可以安全放置不怕遺失～

▲Louis Vuitton ENVELOPPE CARTE DE VISITE。（圖／Louis Vuitton）

低預算精品卡夾包推薦5：DIORAMOUR LADY DIOR 平卡片套

Lady Dior卡片套是Dioramour限量系列的設計之一！採用黑色羊皮製成，以Cannage藤格紋圖案搭配上心形樣式，整體高雅又不失少女心～另外還有可拆式的愛心吊飾作點綴，送給姊妹們當作的聖誕禮物超適合～

▲DIORAMOUR LADY DIOR 平卡片套。（圖／DIOR）

低預算精品卡夾包推薦6：Gucci x Balenciaga The Hacker Project 拉鍊卡包

Gucci與姊妹品牌Balenciaga世紀聯名！以經典緹花面料融合Balenciaga 的沙漏包弧線設計，並以金屬B logo綴飾，真的超級吸睛～附有多層卡槽及拉鍊平口袋，只有巴掌大的尺寸，可以輕鬆放入小包中，對於日常出門來說十分方便！

▲Gucci x Balenciaga The Hacker Project 拉鍊卡包。（圖／Gucci）

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