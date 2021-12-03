「神力女超人」節慶穿搭好辣　深邃事業線襯Tiffany金鍊搖滾一下

▲「神力女超人」蓋兒賈多特示範節慶穿搭，以LV亮片裝搭配Tiffany HardWear珠寶。（圖／翻攝gal_gadot IG）

記者陳雅韻／台北報導

迎接聖誕、跨年活動，節慶穿搭成為近期時尚圈焦點，「神力女超人」蓋兒賈多特（Gal Gadot）搶先示範亮眼派對look，換上深V剪裁的LV（Louis Vuitton，路易威登）黑色亮片裝，大方露出深邃事業線，再襯上Tiffany HardWear系列18K金多條金鍊，迷人極了。

▲蓋兒賈多特彈吉他開懷大笑。（圖／翻攝gal_gadot IG）





▲蓋兒賈多特疊戴Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊314,000元、金鍊結項鍊452,000元、垂墜球形與鎖扣雙圈項鍊630,000元。（圖／翻攝gal_gadot IG）

蓋兒賈多特的健康美形象深植人心，此次她所示範的「高級性感」造型，選戴與她友好的Tiffany珠寶，一共疊戴HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊、鍊結設計項鍊、垂墜球形與鎖扣雙圈項鍊，展現搖滾味，而她的燦爛笑容也相當吸睛，還比出俏皮的YA手勢，完全反映期待佳節到來的心情。

▲伯爵亞太區代言人孔曉振佩戴Holiday Season珠寶與腕錶。（圖／伯爵提供，以下同）

擔任伯爵（PIAGET）亞太區代言人的南韓女星孔曉振，也為粉絲展示節慶造型，她穿上黑色洋裝，搭配伯爵鑲嵌白鑽與藍寶石的Sunlight系列項鍊與耳環，同時戴上宮廷式雕刻飾紋珍珠母貝面盤的Limelight Gala鑽錶，以華麗優雅風格取勝。

▲伯爵Sunlight系列18K白金鑽石及藍寶石項鍊，745,000元。





▲伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金鑲鑽珠寶腕錶，750,000元。

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