fb ig video ETtoday search mobile

「神力女超人」節慶穿搭好辣　深邃事業線襯Tiffany金鍊搖滾一下

>

▲▼ 神力女超人 。（圖／翻攝gal_gadot IG）

▲「神力女超人」蓋兒賈多特示範節慶穿搭，以LV亮片裝搭配Tiffany HardWear珠寶。（圖／翻攝gal_gadot IG）

記者陳雅韻／台北報導

迎接聖誕、跨年活動，節慶穿搭成為近期時尚圈焦點，「神力女超人」蓋兒賈多特（Gal Gadot）搶先示範亮眼派對look，換上深V剪裁的LV（Louis Vuitton，路易威登）黑色亮片裝，大方露出深邃事業線，再襯上Tiffany HardWear系列18K金多條金鍊，迷人極了。

▲▼ 神力女超人 。（圖／翻攝gal_gadot IG）

▲蓋兒賈多特彈吉他開懷大笑。（圖／翻攝gal_gadot IG）

▲▼ 神力女超人 。（圖／翻攝gal_gadot IG）

▲蓋兒賈多特疊戴Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊314,000元、金鍊結項鍊452,000元、垂墜球形與鎖扣雙圈項鍊630,000元。（圖／翻攝gal_gadot IG）

蓋兒賈多特的健康美形象深植人心，此次她所示範的「高級性感」造型，選戴與她友好的Tiffany珠寶，一共疊戴HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊、鍊結設計項鍊、垂墜球形與鎖扣雙圈項鍊，展現搖滾味，而她的燦爛笑容也相當吸睛，還比出俏皮的YA手勢，完全反映期待佳節到來的心情。

▲▼ PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵亞太區代言人孔曉振佩戴Holiday Season珠寶與腕錶。（圖／伯爵提供，以下同）

擔任伯爵（PIAGET）亞太區代言人的南韓女星孔曉振，也為粉絲展示節慶造型，她穿上黑色洋裝，搭配伯爵鑲嵌白鑽與藍寶石的Sunlight系列項鍊與耳環，同時戴上宮廷式雕刻飾紋珍珠母貝面盤的Limelight Gala鑽錶，以華麗優雅風格取勝。

▲▼ PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵Sunlight系列18K白金鑽石及藍寶石項鍊，745,000元。

▲▼ PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金鑲鑽珠寶腕錶，750,000元。

►閃亮聖誕老人擺件、星星掛飾添節慶感　3,000元有找

►G-SHOCK聖誕對錶寫滿數學題目　別頭痛，是愛的公式

 

關鍵字：

神力女超人, Tiffany, 蓋兒賈多特, PIAGET, 伯爵, 孔曉振

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

閃亮聖誕老人擺件、星星掛飾添節慶感　3,000元有找

閃亮聖誕老人擺件、星星掛飾添節慶感　3,000元有找

G-SHOCK聖誕對錶寫滿數學題目　別頭痛，是愛的公式

G-SHOCK聖誕對錶寫滿數學題目　別頭痛，是愛的公式

凱特王子妃防Omicron遮半張臉看展　收起笑容認真賞彩蛋

凱特王子妃防Omicron遮半張臉看展　收起笑容認真賞彩蛋

蔡詩芸名牌小廢包背上癮　香奈兒、巴黎世家都是心頭好 日本文化之美濃縮在珠寶中　MIKIMOTO巴洛克珠長出逼真松樹 金馬影帝張震相中卡地亞4克拉寶石　另一半「買菜戴也不會太誇張」 ORIS金箍棒當秒針的孫悟空錶現蹤　台灣限量50只快被搶光 梅西奪獎與3萌娃穿名牌訂製父子裝　戴勞力士是日常 雪茄老牌奮鬥史濃縮錶中　HUBLOT時標源自家族傳承掛鐘 昆凌受寵樂收13萬香奈兒新包　綴滿經典元素流露搖滾味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面